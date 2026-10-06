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Sport Alive nabídne pohled na budoucnost sportovního marketingu, vystoupí i Michael Payne

Pátý ročník konference Sport Alive se uskuteční 8. října v pražském O2 universu. Program nabídne 28 přednáškových a diskusních bloků věnovaných marketingu a byznysu ve sportu, práci s fanoušky, sponzoringu, digitalizaci i využití dat a umělé inteligence. Součástí programu bude také vyhlášení Sport Alive Awards.

Konference se letos zaměří mimo jiné na budování sportovních značek a komunit, rozvoj fanouškovské základny a nové způsoby práce se sportovním obsahem. Diskutovat se bude o proměně sponzoringu, monetizaci obsahu nebo využití umělé inteligence v komunikaci. Vedle toho se program věnuje rozvoji pohybových aktivit dětí, ženskému sportu a dlouhodobému financování sportovních organizací.

„Učíme sport přemýšlet byznysově a zároveň učíme byznys orientovat se ve sportu. Aby mluvili společnou řečí,“ říká spoluzakladatel konference Tomáš Janča. Podle něj českému sportu často chybí dlouhodobější strategické uvažování, které by přesahovalo jednotlivé sezony a krátkodobé výsledky.

Fotbal, ženský sport i využití dat

Část programu se zaměří na české sportovní prostředí. Zástupci Sparty, Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň budou diskutovat o pokračujícím fotbalovém boomu v Česku. Dalším tématem bude chybějící moderní sportovní infrastruktura. Své zkušenosti představí také zástupci florbalu, házené, parasportu, Gymnathlonu nebo prvního ryze ženského profesionálního českého týmu VIF Cycling.

Do Prahy dorazí také zahraniční hosté. Michael Payne, bývalý marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru, se zaměří na komerční rozvoj olympijského hnutí a fungování globálního sportovního byznysu. Fran Longstaffová z organizace More than equal představí využití dat a technologií při vyhledávání a rozvoji talentů pro ženskou formuli 1. Julien Segui z basketbalové Euroligy přiblíží práci se sportovním obsahem, zkušenosti z komunikace belgického klubu RSC Anderlecht představí Stijn Deldime.

Součástí konference bude také vyhlášení Sport Alive Awards 2026 by Tipsport. Soutěžit se bude v osmi kategoriích, přičemž tři z nich jsou letos nové: Nejlepší sportovní kampaň, Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport a Nejlepší sportovní projekt malých organizací.

Konference se vedle marketingových a obchodních témat věnuje také fungování sportovních organizací a jejich financování. Jedním z dlouhodobých témat Sport Alive tak zůstává otázka, jak může český sport pracovat strategičtěji a postupně posilovat vlastní příjmy.

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