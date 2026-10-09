Méně čekání na slevy, více jistoty. Češi si dlouhodobě výhodné ceny spojují s dm

Počkat na akci, vyrazit do jiného obchodu, nebo nakoupit hned a riskovat, že se stejný produkt vzápětí objeví levněji? Pro velkou část českých zákazníků se podobné rozhodování stalo běžnou součástí nákupu. Podle průzkumu agentury Ipsos pro dm drogerii markt nakupuje 15 % Čechů zboží běžné spotřeby ve slevě téměř vždy. Dalších 35 % čeká na akci u většiny plánovaných nákupů. Zároveň si však respondenti s dlouhodobě výhodnými cenami nejčastěji spojují právě dm, kterou uvedlo 41 % dotázaných.
Polovina Čechů čeká u většiny plánovaných nákupů na akci nebo bez slevy nakupuje jen v nejnutnějších případech. Více než polovina je kvůli výhodnější nabídce ochotná změnit obchod. Cena přitom není všechno: zákazníci stále více zohledňují také čas, pohodlí a dostupnost zboží. Alternativou ke slevové spirále mohou být dlouhodobě stabilní ceny, jejich princip však přesně zná pouze 15 % lidí. Akční ceny tak výrazně ovlivňují chování poloviny české populace. Dalších 40 % lidí sice na slevu cíleně nečeká, využije ji však, pokud na ni narazí. Jen 8 % respondentů uvedlo, že nakupuje podle aktuální potřeby a slevy vyhledává zřídka nebo vůbec.
„Český zákazník se naučil vnímat akci jako očekávanou součást nákupu. Výsledkem je neustálé rozhodování, zda je právě teď vhodná chvíle produkt koupit, nebo zda se vyplatí počkat či zamířit jinam. Vedle samotné ceny tak zákazník investuje také svůj čas a pozornost,“ říká Lucie Fürstová, tisková mluvčí společnosti dm.
Za lepší cenou mění obchod více než polovina lidí
Ochota hledat výhodnější nabídku nekončí u sledování cenovek. Celkem 37 % lidí často míří do jiného obchodu u dražších produktů nebo zboží nakupovaného do zásoby, například pracích prostředků či dětských plen. Dalších 17 % vyhledává slevy pravidelně bez ohledu na sortiment. Pouze šest procent respondentů uvedlo, že nakupuje tam, kde právě je, a cenu jinde vůbec neřeší.
Snaha nakoupit levněji přitom může vést k větším jednorázovým výdajům, vytváření zásob a návštěvě několika obchodů. Výhodnost konkrétního nákupu proto neurčuje jen částka na účtence, ale také čas a energie, které zákazník hledání nejlepší nabídky věnuje. „Časté střídání běžných a akčních cen motivuje zákazníky k odkládání nákupů, porovnávání nabídek a pořizování zboží do zásoby. Domácnost sice může na jednotlivém produktu ušetřit, zároveň ale nese další náklady: musí nákup plánovat, sledovat trh a někdy vydat vyšší částku najednou. Dlouhodobě stabilní ceny mohou tuto nejistotu omezit a usnadnit domácnostem plánování běžných výdajů,“ vysvětluje ekonom Dominik Stroukal.
Cena je důležitá. Sama ale nestačí
Průzkum zároveň vyvrací představu, že Češi vybírají prodejnu výhradně podle nejnižší cenovky. Cena a slevy jsou absolutně nejdůležitějším kritériem pouze pro 14 % respondentů. Pro dalších 49 % hrají velkou roli, při rozhodování však zohledňují i jiné faktory.
Více než třetina lidí dává přednost dostupnosti prodejny, příjemnému prostředí, kvalitě zboží nebo celkovému pohodlí. Pro obchodníky je to signál, že zákazník nevnímá hodnotu nákupu jen jako rozdíl několika korun. Důležité je také to, jak snadno, rychle a s jakou mírou jistoty nakoupí. „Výhodná cena podle nás nemá být odměnou za to, že zákazník přijde ve správný den, koupí větší množství nebo předem prostuduje akční nabídky. Chceme, aby mohl potřebné zboží pořídit tehdy, kdy ho skutečně potřebuje, a měl přitom jistotu dlouhodobě výhodné ceny,“ doplňuje Lucie Fürstová.
Společnost dm vede v asociaci s trvale výhodnou cenou
S poctivou a trvale výhodnou cenou bez nutnosti čekat na akce si Češi nejčastěji spojují dm. V průzkumu značku uvedlo 41 % respondentů. Silná pozice značky však kontrastuje s nízkou znalostí konkrétního mechanismu. Pouze 15 % lidí uvádí, že přesně ví, jak dlouhodobé ceny dm pod označením „Vždy výhodně“ fungují. Dalších 32 % se domnívá, že princip zná, ale není si jistých podrobnostmi. Pětina zná slogan, nikoliv jeho konkrétní význam.
Právě vysvětlení rozdílu mezi krátkodobou akcí a dlouhodobě výhodnou cenou bude jedním z hlavních témat nové kampaně dm. Výsledek totiž ukazuje, že největší výzvou není přesvědčit zákazníky o přínosu předvídatelných cen, ale jednoduše jim vysvětlit, jak cenový model funguje. „Označení ‚Vždy výhodně‘ lidé znají, ne každý si pod ním ale dokáže představit konkrétní pravidlo. Proto chceme v kampani mluvit jasně: cena produktu po svém stanovení zůstává nezvýšená minimálně čtyři měsíce. Zákazník tak nemusí čekat na krátkodobou akci a může se rozhodovat podle své skutečné potřeby,“ uzavírá Fürstová.
Průzkum v pěti číslech
- 50 % nakupuje běžné spotřební zboží ve slevě téměř vždy nebo často.
- 54 % často mění obchod u dražšího či zásobního zboží nebo vyhledává slevy pravidelně.
- Jen pro 14 % je cena absolutně nejdůležitějším kritériem výběru prodejny.
- 41 % si s trvale výhodnou cenou bez čekání na akce nejvíce spojuje dm.
- Pouze 15 % přesně zná princip „Vždy výhodně“, konkrétní čtyřměsíční garanci však považuje za důvěryhodnou 68 % respondentů.
Co znamená „Vždy výhodně“
Princip dlouhodobých cen dm znamená, že cena produktu po svém stanovení zůstává nezvýšená minimálně čtyři měsíce. Pokud se cena změní směrem nahoru, datum posledního zvýšení je uvedeno přímo na regálové cenovce nebo v online shopu. Zákazník tak může sledovat vývoj ceny a nemusí s nákupem čekat na krátkodobou slevovou akci.
O průzkumu
Průzkum pro společnost dm drogerie markt realizovala agentura Ipsos na vzorku 1 000 respondentů. Sběr dat byl ukončen 28. srpna 2026.