Maxim Behar: AI nemá smysl pro humor, ten přitom dodává značkám osobitost

Umělá inteligence a její vliv na sféru marketingu, PR a komunikace bude jedním z témat letošního ročníku konference Forum Media. Uskuteční se již 10. listopadu v pražském O2 universu a představí se na něm desítky zahraničních i tuzemských osobností, které udávají směr oboru.
Patřit k nim bude také Maxim Behar, zakladatel a šéf bulharské komunikační společnosti M3 Communications Group a bývalý prezident ICCO, globální organizace sdružující PR a komunikační agentury. Právě proměny odvětví za poslední dekády bude patři ke klíčovým tématům jeho prezentace.
„Bývaly časy, kdy byla viditelnost vším a my jsme novináře přesvědčovali, že si náš příběh zaslouží pár řádků v novinách nebo minutu v televizi. Dnes může každá firma, její vedení i jednotlivec publikovat okamžitě prostřednictvím webu, sociálních sítí, podcastů, newsletterů nebo krátkých videí. Každý z nás se může stát médiem,“ říká Behar v rozhovoru pro listopadové vydání měsíčníku Marketing & Media. Podle něj přitom právě tato proměna postupně ovlivní všechny části strategické komunikace a umělá inteligence v tom bude hrát významnou roli.
„AI vám může pomoci formulovat myšlenky, neměla by ale nahrazovat samotné přemýšlení. Nebezpečí spočívá v tom, že dokáže vytvářet dokonale uhlazenou, bezpečnou a gramaticky správnou komunikaci, která je zároveň naprosto zapomenutelná,“ dodává Behar.
I proto podle něj bude lidský přínos pořád podstatný a nenahraditelný. Lidé totiž podle Behara mají „smysl pro humor, vlastní názory, rozpory, příběhy, emoce a osobitý způsob vyjadřování. Právě to dodává značce osobitost,“ připomíná legenda PR, se kterou se můžete setkat v Praze již 10. listopadu. Buďte u toho.