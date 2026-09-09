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Kampaň Svengali a IPPM Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30 boduje ve světě

Global Inflencer marketiung awards Svengali

Agentura Svengali Communications a Institut politické participace mladých (IPPM) uspěli na prestižní světové soutěži Global Influencer Marketing Awards. Z Londýna si vezou hned dvě ocenění, obě za loňskou kampaň Mladá krev do sněmovny: 30 pod 30.

V globálním klání získali dvě třetí příčky. První za Best Data-Driven influencer kampaň a druhou za Best Purpose-Driven or Sustainability kampaň. „Uspět v prestižní konkurenci těch největších světových zadavatelů a mezinárodních agentur je pro nás obrovská čest. Podařilo se nám to díky opravdu detailní přípravě a práci s daty, kvalifikovanému insightu a následnému výběru influencerů a ambasadorů, kteří rozvíjeli verze našeho komunikačního příběhu k jednotlivým cílovým skupinám,“ říká managing partner Svengali Communications Marek Pražák.

Hlavním cílem kampaně bylo napomoci ke zvýšení počtu mladých zástupců do 30 let v poslanecké sněmovně. To se podařilo: po loňských volbách zasedlo v parlamentu hned 12 mladých zákonodárců, čtyřikrát více než jich bylo v předchozí sněmovně. Všichni zvolení mladí poslanci navíc byli finalisté interaktivní kampaně.

Kampaň vycházela z několika datových úrovní. Kromě mezinárodních volebních dat a map volebního chování využívala i analýzy, které ukazovaly, jak mladí poslanci ve větších počtech dokáží ve svých zemích prosazovat a řešit témata, která trápí mladou generaci. „Zkoumali jsme také důvody, proč jsou mladí lidé v české politice výrazně podreprezentováni. Z výzkumu, který pro IPPM realizovala agentura Ipsos, vyplynulo, že nerozhodnutí mladí lidé by volili právě mladé politiky. Problémem bylo, že mladé kandidáty vůbec neznali. A to jsme se rozhodli změnit a mladé kandidáty široké veřejnosti představit. Díky kampani se nám podařilo ukázat, že v Česku máme schopné mladé lidi, kteří mají chuť a odvahu měnit věci kolem sebe k lepšímu a kterým jde o dlouhodobé koncepční řešení toho, co mladé lidi v Česku trápí,“ uvádí Alice Mikulášová z Institutu politické participace mladých.

Spolupráce s influencery byla jedním z hlavních komunikačních formátů integrované kampaně. Kromě influencerů, kteří hovořili zejména na TikToku a Instagramu k mladé generaci, jako Ewa Farna, Lukefry nebo Ben Cristovao, kampaň využila i ambasadorů, kteří přesvědčili o potřebě volit mladé tváře zejména na Facebooku i starší voličskou populaci – Martu Kubišovou nebo prezidenta Petra Pavla.

Projekt se stal nejoceňovanější kampaní na letošních Českých cenách za PR – LEMUR, kde získal celkem čtyři ocenění. Boduje také na dalších marketingových a komunikačních soutěžích – je na shortlistech Zlatého středníku i Direct Impact Awards.

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