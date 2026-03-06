Zadavatelé a značky
T-Mobile a Corwin se staly novými klienty Svengali Communications

Agentura Svengali Communications hlásí nové klienty. Pro operátory T-Mobile a Slovak Telekom bude spolu se slovenskými partnery zajišťovat vybrané služby v oblasti digi-tální komunikace, nově příchozí developer na český trh Corwin si pak Svengali vybral zejména pro mediální komunikaci.

T-Mobile a Slovak Telekom si vybrali konsorcium vedené Svengali Digital (Česko) ve spolupráci s agenturou Divino (Slovensko) pro poradenskou činnost v oblasti federálních a strategických témat ve vybraných kanálech. Agentury se zaměřují zejména na datovou analytiku a konzultační činnost. Cílem je pomoci k rozvoji specifických digitálních kanálů společnosti.

„Letos jsme se v komunikačním mixu externí komunikace chtěli více soustředit na podporu a rozvoj specifických digitálních kanálů se zaměřením na detailní datovou analytiku. Vítám, že jsme získali profesionálně složený tým namixovaný z expertů na obě země,“ řekla ředitelka komunikace T-Mobile Patricie Šedivá. „Uspět v tendru na digitální komunikaci u evropského technologického lídra je pro naši dceřinou digitální společnost Svengali Digital vysoce prestižní záležitostí. Společně s našimi slovenskými partnery se těšíme na komunikační spolupráci na obou trzích,“ doplňuje Marek Pražák managing partner Svengali Commu-nications.  

Dalším novým klientem Svengali Commmunications je pak středoevropská developerská společnost Corwin, která v Praze připravuje svůj první velký český projekt se zhruba tisícovkou bytů a rozsáhlými službami. Agentura v rámci spolupráce poskytuje služby v oblastech mediální komunikace, komunikačního poradenství a public affairs.

„Corwin do Prahy přináší zcela nový přístup k developmentu zaměřeného na kvalitu života. Jeho projekt Dvory Vysočany vytvářeli špičkoví urbanisté Jan Gehl a David Sim, kteří stojí za přeměnou Kodaně a dalších světových metropolí na nejpřátelštější místa k životu. Zároveň vycházeli z tradice funkční blokové výstavby pražských metropolitních čtvrtí, jako jsou Vinohrady nebo Karlín, což se propsalo i do samotného názvu projektu. Komunikaci výrazně stavíme právě na jedinečném přístupu developera. Věříme, že kombinace špičkové kvality, práce s veřejným prostorem, funkčnosti a variability v nabídce nám umožní vytvořit reálný obrázek top of mind developera v Praze,“ doplňuje Pražák.

Corwin je developerská společnost se sídlem v Bratislavě. V hlavním městě Slovenska realizovala celkem osm developerských projektů, šest rezidenčních a dva komerční, aktuálně pracuje na několika projektech revitalizace rozsáhlých industriálních zón. Druhým působištěm skupiny je pak slovinská Ljubljana, kde dokončila po jednom projektu rezidenčním a komerčním. Česká metropole se má do budoucna stát pro Corwin klíčovým trhem, který má pomoci jeho dalšímu růstu.

