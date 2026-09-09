Najděte svůj devátý smysl s Garminem a Jiřím Procházkou

Garmin ve spolupráci s Jiřím Procházkou spustil výzvu „Cesta devátého smyslu“ a motivuje veřejnost k hledání rovnováhy mezi výkonem a regenerací. Účastníci hrají o hodinky fēnix 9 Pro.
Společnost Garmin Czech ve spolupráci s předním českým zápasníkem MMA Jiřím „BJP“ Procházkou oficiálně spouští celostátní výzvu Cesta devátého smyslu. Aktivace vznikla u příležitosti uvedení nových multisportovních hodinek Garmin fēnix 9. O této akci jsme psali v předešlém článku. Propojuje filozofii vrcholového sportu se schopností lépe porozumět vlastnímu tělu. Součástí projektu je veřejná výzva složená z devíti zkoušek, díky které mohou účastníci až do 30. září 2026 soutěžit o nové hodinky Garmin fēnix 9 Pro.
Při uvedení nové generace řady fēnix nechtěl Garmin postavit komunikaci pouze na technických parametrech produktu. Cílem bylo vytvořit koncept, který propojí možnosti hodinek s reálným životním stylem lidí a autentickou osobností ambasadora. „Nové hodinky fēnix 9 jsou nejen o maximální podpoře sportovním výkonu. Pomáhají uživatelům lépe porozumět vlastnímu tělu, pracovat s energií, regenerací i zátěží. Stejné principy dlouhodobě představuje i Jiří Procházka a právě z tohoto propojení vznikla Cesta devátého smyslu,“ říká Petra Šubrtová, marketingová ředitelka Garmin Czech.
Filozofie projektu vychází z myšlenky, že skutečný posun nevzniká neustálým překonáváním limitů, ale schopností rozpoznat, kdy přidat, kdy zpomalit a jak dlouhodobě udržovat rovnováhu mezi výkonem, soustředěním a regenerací. „Každý si představuje sílu jinak. Pro mě je důležité vnímání vlastního těla, disciplína a práce s myslí. Proto jsem se připojil k Cestě devátého smyslu. Není to soutěž o tom, kdo je nejlepší. Je to výzva k tomu, aby člověk poznal sám sebe. A devítka je navíc moje oblíbené číslo,“ říká Jiří Procházka.
Projekt vznikl ve spolupráci s uskupením Allrounders, která se podílela na zpracování konceptu a aktivace, a kreativním studiem DÍLNA, které vytvořilo jeho vizuální podobu.
Devět zkoušek pro tělo i mysl
Cesta devátého smyslu je složena z devíti zkoušek, které symbolicky rozvíjejí různé oblasti fyzické i mentální připravenosti:
- Rytmus pohybu: Dosáhnout 9 000 kroků za den pro budování každodenní disciplíny.
- Vnitřní napojení: 9 minut vědomého dýchání nebo meditace.
- Zóna maximální přítomnosti: Vydržet 9 sekund v nejvyšší tepové zóně.
- Vědomý start: Vstávání v symbolických 05:09 a využití ranního klidu.
- Chladná mysl: 90 sekund otužování ve studené vodě s důrazem na kontrolu mysli.
- Umění regenerace: Získat hodnotu ukazatele Body Battery na úroveň alespoň 90 bodů.
- Vertikální zkouška: 9 minut souvislého stoupání (chůze/běh do kopce či schodů).
- Bod zklidnění: Udržení těla v modré zóně klidu po dobu minimálně 90 minut pro snížení stresu.
- Cesta vytrvalosti: Souvislý běh na vzdálenost 9 kilometrů.
Jak se zapojit do soutěže o Garmin fēnix 9 Pro
Každá z výzev reflektuje některý z pilířů aktivního životního stylu, ať už jde o pohyb, soustředění, odolnost, regeneraci nebo vytrvalost. Výzva probíhá do 30. září 2026. Do slosování o hodinky Garmin fēnix 9 Pro se může zapojit každý, kdo:
- absolvuje minimálně 3 z 9 zkoušek,
- zveřejní fotografie nebo videa dokládající splnění výzev na Instagram Stories,
- označí viditelně profil @garmincz a přidá hashtag #CestaDevatehoSmyslu,
- zašle screenshot zveřejněného Stories do soukromé zprávy profilu @garmin.cz.
Výherce bude vybrán náhodným výběrem ze všech platných přihlášek do 10 pracovních dnů po skončení soutěže.
Více informací o projektu a kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici na webu Garmin Czech.