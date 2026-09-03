Czech Design Week přiveze do Prahy přes stovku designérů

Praha se v září opět promění v přehlídku současného designu. Třináctý ročník festivalu Czech Design Week nabídne od 10. do 13. září více než stovku vystavujících a poprvé propojí také hlavní budovu Muzea Prahy s dalšími místy napříč metropolí. Ústřední výstava zůstane v Galerii Mánes, kde se představí téměř stovka autorů a značek z oblasti produktového, interiérového, sklářského, šperkařského či módního designu. Vedle zavedených jmen chce festival upozornit i na nastupující tvůrce.
Jednou z hlavních novinek letošního ročníku bude čtvrtá edice kurátorské výstavy New Generation, která se poprvé uskuteční v Muzeu Prahy na Florenci. Představí 22 autorů a autorek, u nichž organizátoři vidí výrazný vlastní rukopis a potenciál ovlivnit další vývoj současného designu a umění. Výstava tak není zaměřená pouze na studenty nebo konkrétní věkovou skupinu a mezi vystavujícími budou například Oldřich Voyta, Kateřina Handlová, Veronika Šťastná, František Jungvirt nebo Ilona Koroman.
Festival nabídne několik tematicky odlišných zastávek. V Domě U Zlatého prstenu připomene projekt ABC: 70 let plných překvapení historii časopisu ABC prostřednictvím virtuální výstavy, papírových vystřihovánek a dalších známých artefaktů. V Rothmayerově vile na Břevnově se zase představí designéři Tomáš Kučera a Klára Janypková společně se sklárnou Květná 1794. Do festivalové trasy se zapojí také galerie, showroomy, obchody a další podniky po celé Praze.
Program doplní přednášky, workshopy, komentované prohlídky a setkání s designéry. Festival tradičně zakončí Czech Design Award, které oceňují mimo jiné způsob prezentace a práci autorů s instalací a výstavním prostorem. Držitelé vstupenek navíc získají bezplatný vstup na páteční módní přehlídku We’re Next. Czech Design Week tak letos nabídne nejen přehlídku současného designu na jednom místě, ale také několik různých pohledů na tvorbu nastupující generace napříč Prahou.