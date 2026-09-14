Czech Design Award 2026 znají vítěze. Hlavní cenu získala Monika Pacíková

Ceny Czech Design Award 2026 byly v neděli 13. září předány v pražské Galerii Mánes. Odborná porota ocenila čtyři projekty a vlastní ceny udělili také organizátoři Czech Design Weeku. Hlavní ocenění Best of Design získala designérka Monika Pacíková, Objevem roku se stala Sára Nedbálková a cenu za Nejlepší instalaci si odnesla šperkařka Kateřina Reich. Zvláštní uznání poroty získal Ateliér experimentálního designu VŠVU v Bratislavě.
Vyhlášení Czech Design Award zároveň uzavřelo letošní, třináctý ročník Czech Design Weeku, který se v Praze konal od 10. do 13. září. Hlavní část festivalu se odehrávala v Galerii Mánes, kde se vedle zavedených autorů a značek představila také nastupující generace designérů. Program doplnily výstavy a prezentace v Muzeu Prahy Florenc, Domě U Zlatého prstenu, Rothmayerově vile a na dalších partnerských místech. Součástí letošního ročníku byla také čtvrtá edice výstavy New Generation zaměřená na mladé tvůrce. O programu festivalu a více než stovce vystavujících jsme informovali už v předchozím článku.
Best of Design: Monika Pacíková
Hlavní cenu Best of Design získala Monika Pacíková za kolekci Glass Desserts. Autorka v ní pracuje s podobností žhavého skla s roztaveným cukrem, čokoládou nebo polevou. Výslednou podobu objektů nechává částečně určovat samotným materiálem a jeho přirozeným, místy nepředvídatelným chováním. Kolekci tvoří například vázy a svícny inspirované dezerty a cukrovinkami, přičemž jednotlivé kusy vznikají jako originály.
Objev roku: Sára Nedbálková
Ocenění Objev roku získala Sára Nedbálková, studentka Ateliéru skla na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě propojuje volné a užité umění a navazuje také na zkušenost s interiérovým designem. Na letošním festivalu představila klauzurní kolekci Není všechno zlato, co se třpytí.
Nejlepší instalace: Kateřina Reich
Cenu za Nejlepší instalaci si odnesla šperkařka Kateřina Reich za prezentaci kolekce EARTH GEMS. Ta kombinuje zlaté a stříbrné šperky s polodrahokamy a pracuje s barevností inspirovanou přírodou a krajinou. Porota ocenila vedle samotné kolekce také způsob jejího zasazení do prostoru Galerie Mánes.
Zvláštní uznání poroty: VŠVU Bratislava
Zvláštní uznání získal Ateliér experimentálního designu VŠVU v Bratislavě za projekt PREMENA. Ten se zaměřuje na materiálový výzkum a experimentuje s neobvyklými řemeslnými postupy, technologickou chybou, odchylkou a nelineárními procesy. Projekt pracuje s materiálem jako s aktivním partnerem tvůrčího procesu a pohybuje se na pomezí designu, výzkumu a prostorové instalace.
Vedle čtyř cen odborné poroty udělili vlastní ocenění také organizátoři festivalu. Cenu festivalu získala značka O’Neill design produktové designérky Zuzany O’Neill za prezentaci autorských dřevěných židlí. Zvláštní uznání festivalu pak připadlo autorskému studiu a nakladatelství Valibook za práci s knihou jako designovým a prostorovým objektem, která propojuje tradiční knihařství s papírovým inženýrstvím a moderními technologiemi.
Porota při hodnocení posuzovala nejen výslednou podobu návrhů, ale také autorský přístup, práci s materiálem, řemeslné a technologické řešení a způsob prezentace. Letošní laureáti získávají také možnost bezplatně vystavovat na následujícím ročníku Czech Design Weeku. Součástí ocenění je skleněná vázička navržená Františkem Jungvirtem a vyrobená ve sklárně AJETO.