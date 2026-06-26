Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

První OPTIDAY ukázal, proč firmy přestávají růst. A problém často neleží v marketingu

  • Advertorial

První ročník konference OPTIDAY ukázal, že největší bariéry růstu firem dnes často neleží v marketingu samotném. Během přednášek zaměřených na strategii, značku, umělou inteligenci i řízení firem se opakovala jedna společná myšlenka: firmy nenarážejí na nedostatek nástrojů nebo reklamních příležitostí, ale na limity svého řízení, priorit a schopnosti sladit jednotlivé části byznysu.

A právě v tom může být problém. Marketingové prostředí se za poslední tři roky zásadně změnilo. Nástup AI, nové reklamní technologie, nástroje jako DV360 i proměna způsobu, jakým lidé vyhledávají informace, přepisují zavedená pravidla hry. Firmy, které svůj přístup k marketingu v posledních letech výrazně nezměnily, tak automaticky začínají ztrácet náskok před konkurencí. Ne proto, že by marketing dělaly špatně, ale proto, že ho dělají stále stejně.

Skleněný strop růstu existuje. A reklama ho sama neprorazí

Jedním z nejsilnějších témat konference byl takzvaný skleněný strop růstu. Mnoho firem se po období úspěšného růstu dostane do bodu, kdy další investice do výkonnostního marketingu přinášejí stále menší efekt.

Zaznělo, že éra nekonečného škálování kampaní končí. Výkonnostní marketing dnes bojuje pouze o malou část trhu, která je připravena okamžitě nakoupit. Rostoucí konkurence přitom zvyšuje cenu za získání zákazníka a tlačí na marže. Samotné navyšování rozpočtů tak často nepřináší očekávaný růst zisku. Právě proto se během dne opakovaně vracela otázka, jak hledat další růst mimo tradiční výkonnostní kanály.

Konference zároveň ukázala, že růst nelze vnímat pouze jako marketingový problém. Přednáška věnovaná lídrům rostoucích firem upozornila na čtyři překážky, se kterými se zakladatelé a manažeři setkávají nejčastěji – nedostatek času, tlak na cash flow, zpomalování růstu a postupnou ztrátu energie či motivace. Ukázalo se, že dlouhodobý růst nestojí jen na marketingu, ale také na schopnosti správně nastavovat priority, delegovat odpovědnost a soustředit se na činnosti s největším dopadem na byznys.

Značka není logo, je to obchodní výhoda

Na přednáškách věnovaných strategii značky zazněla možná nejdůležitější lekce celého dne. Úspěšné firmy nevnímají značku jako vizuální identitu nebo marketingový doplněk. Vnímají ji jako aktivum, které pomáhá prodávat.

Řečníci upozorňovali, že bez silné značky firmy často soutěží pouze cenou. Naopak jasně definovaná značka vytváří situaci, kdy si zákazník nevybírá nejlevnější variantu, ale konkrétní firmu, které důvěřuje. Značka tak pomáhá chránit marže, zvyšovat efektivitu marketingu a podporovat dlouhodobý růst.

Silně rezonovala také myšlenka, že strategie není dokument uložený ve firemním disku. Je to disciplína, která se musí promítat do všech kontaktních bodů značky – od reklamy přes obchod až po zákaznickou péči.

AI přepisuje pravidla viditelnosti

Významnou část programu ovládlo téma AI Visibility. Zatímco v posledních dvaceti letech firmy řešily především pozice ve vyhledávačích, dnes se začíná měnit samotný způsob, jakým lidé získávají informace.

Nástup AI Overviews a dalších generativních systémů znamená, že uživatelé stále častěji dostávají odpověď přímo od umělé inteligence, aniž by museli navštívit konkrétní web. To přináší méně prokliků a zároveň vznik nové disciplíny, kterou řečníci označili jako brand visibility.

Pro firmy to znamená zásadní změnu. Nestačí být dohledatelný ve vyhledávači. Stále důležitější bude schopnost budovat důvěryhodnost značky a být součástí zdrojů, ze kterých AI systémy čerpají.

Když obchod a marketing netáhnou za jeden provaz

Dalším často opakovaným tématem bylo propojení vedení firmy, obchodu a marketingu. Přednášky ukázaly, že řada organizací řeší paradoxní situaci: marketing plní své cíle, obchod plní své cíle, ale firma jako celek neroste.

Důvodem bývají rozdílné metriky, nedostatečná komunikace a absence společné strategie. Zazněla i data ukazující, že firmy, kde obchod a marketing nespolupracují, dosahují nižší ziskovosti než společnosti, které mají cíle a odpovědnosti sladěné napříč vedením firmy.

Právě schopnost propojit CEO, obchod a marketing se během konference ukázala jako jeden z hlavních předpokladů dlouhodobého růstu.

Co si z OPTIDAY odnést?

Přestože jednotlivé přednášky pokrývaly odlišná témata, jejich závěry byly překvapivě konzistentní. Růst firem dnes není otázkou další kampaně, nového reklamního kanálu nebo vyššího rozpočtu.

Firmy, které chtějí růst i v dalších letech, budou muset současně budovat silnou značku, efektivně využívat nové technologie, sladit marketing s obchodem a řídit firmu podle dlouhodobé strategie místo krátkodobých metrik.

Možná právě to byl nejzajímavější poznatek celého OPTIDAY. Přestože se mluvilo o AI, značce, výkonnostním marketingu i obchodních procesech, většina řečníků se nakonec shodla na jednom: růst firmy není výsledkem jedné kampaně ani jednoho nástroje. Je výsledkem schopnosti dlouhodobě sladit strategii, lidi, data a exekuci.

Picture of Externí autor

Externí autor

Reklama
Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-25
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-25
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí
Lemur 2026
Akce a soutěže
Souhvězdí Lemur v pražském Planetáriu

MAM Exkluzivně v časopise

Michael-Farmer_4398C-Crop-Print (1)
Komunita a lidé
Farmer: Agentury nejsou šťastná místa k práci
2025_05_02_klip_ANANAS_1085
Komunita a lidé
Tady Tali: Značky si mě často vyberou, a pak chtějí, abych nebyla vtipná
Dvoukolo_5
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Pat a Mat to v květnu rozjeli
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ