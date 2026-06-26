První OPTIDAY ukázal, proč firmy přestávají růst. A problém často neleží v marketingu

První ročník konference OPTIDAY ukázal, že největší bariéry růstu firem dnes často neleží v marketingu samotném. Během přednášek zaměřených na strategii, značku, umělou inteligenci i řízení firem se opakovala jedna společná myšlenka: firmy nenarážejí na nedostatek nástrojů nebo reklamních příležitostí, ale na limity svého řízení, priorit a schopnosti sladit jednotlivé části byznysu.
A právě v tom může být problém. Marketingové prostředí se za poslední tři roky zásadně změnilo. Nástup AI, nové reklamní technologie, nástroje jako DV360 i proměna způsobu, jakým lidé vyhledávají informace, přepisují zavedená pravidla hry. Firmy, které svůj přístup k marketingu v posledních letech výrazně nezměnily, tak automaticky začínají ztrácet náskok před konkurencí. Ne proto, že by marketing dělaly špatně, ale proto, že ho dělají stále stejně.
Skleněný strop růstu existuje. A reklama ho sama neprorazí
Jedním z nejsilnějších témat konference byl takzvaný skleněný strop růstu. Mnoho firem se po období úspěšného růstu dostane do bodu, kdy další investice do výkonnostního marketingu přinášejí stále menší efekt.
Zaznělo, že éra nekonečného škálování kampaní končí. Výkonnostní marketing dnes bojuje pouze o malou část trhu, která je připravena okamžitě nakoupit. Rostoucí konkurence přitom zvyšuje cenu za získání zákazníka a tlačí na marže. Samotné navyšování rozpočtů tak často nepřináší očekávaný růst zisku. Právě proto se během dne opakovaně vracela otázka, jak hledat další růst mimo tradiční výkonnostní kanály.
Konference zároveň ukázala, že růst nelze vnímat pouze jako marketingový problém. Přednáška věnovaná lídrům rostoucích firem upozornila na čtyři překážky, se kterými se zakladatelé a manažeři setkávají nejčastěji – nedostatek času, tlak na cash flow, zpomalování růstu a postupnou ztrátu energie či motivace. Ukázalo se, že dlouhodobý růst nestojí jen na marketingu, ale také na schopnosti správně nastavovat priority, delegovat odpovědnost a soustředit se na činnosti s největším dopadem na byznys.
Značka není logo, je to obchodní výhoda
Na přednáškách věnovaných strategii značky zazněla možná nejdůležitější lekce celého dne. Úspěšné firmy nevnímají značku jako vizuální identitu nebo marketingový doplněk. Vnímají ji jako aktivum, které pomáhá prodávat.
Řečníci upozorňovali, že bez silné značky firmy často soutěží pouze cenou. Naopak jasně definovaná značka vytváří situaci, kdy si zákazník nevybírá nejlevnější variantu, ale konkrétní firmu, které důvěřuje. Značka tak pomáhá chránit marže, zvyšovat efektivitu marketingu a podporovat dlouhodobý růst.
Silně rezonovala také myšlenka, že strategie není dokument uložený ve firemním disku. Je to disciplína, která se musí promítat do všech kontaktních bodů značky – od reklamy přes obchod až po zákaznickou péči.
AI přepisuje pravidla viditelnosti
Významnou část programu ovládlo téma AI Visibility. Zatímco v posledních dvaceti letech firmy řešily především pozice ve vyhledávačích, dnes se začíná měnit samotný způsob, jakým lidé získávají informace.
Nástup AI Overviews a dalších generativních systémů znamená, že uživatelé stále častěji dostávají odpověď přímo od umělé inteligence, aniž by museli navštívit konkrétní web. To přináší méně prokliků a zároveň vznik nové disciplíny, kterou řečníci označili jako brand visibility.
Pro firmy to znamená zásadní změnu. Nestačí být dohledatelný ve vyhledávači. Stále důležitější bude schopnost budovat důvěryhodnost značky a být součástí zdrojů, ze kterých AI systémy čerpají.
Když obchod a marketing netáhnou za jeden provaz
Dalším často opakovaným tématem bylo propojení vedení firmy, obchodu a marketingu. Přednášky ukázaly, že řada organizací řeší paradoxní situaci: marketing plní své cíle, obchod plní své cíle, ale firma jako celek neroste.
Důvodem bývají rozdílné metriky, nedostatečná komunikace a absence společné strategie. Zazněla i data ukazující, že firmy, kde obchod a marketing nespolupracují, dosahují nižší ziskovosti než společnosti, které mají cíle a odpovědnosti sladěné napříč vedením firmy.
Právě schopnost propojit CEO, obchod a marketing se během konference ukázala jako jeden z hlavních předpokladů dlouhodobého růstu.
Co si z OPTIDAY odnést?
Přestože jednotlivé přednášky pokrývaly odlišná témata, jejich závěry byly překvapivě konzistentní. Růst firem dnes není otázkou další kampaně, nového reklamního kanálu nebo vyššího rozpočtu.
Firmy, které chtějí růst i v dalších letech, budou muset současně budovat silnou značku, efektivně využívat nové technologie, sladit marketing s obchodem a řídit firmu podle dlouhodobé strategie místo krátkodobých metrik.
Možná právě to byl nejzajímavější poznatek celého OPTIDAY. Přestože se mluvilo o AI, značce, výkonnostním marketingu i obchodních procesech, většina řečníků se nakonec shodla na jednom: růst firmy není výsledkem jedné kampaně ani jednoho nástroje. Je výsledkem schopnosti dlouhodobě sladit strategii, lidi, data a exekuci.