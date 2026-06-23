Podcast roku 2026 ovládly Opravdové zločiny, hlasovalo 117 tisíc lidí

Česká podcastová scéna má za sebou jeden z nejsilnějších ročníků v historii ankety. Do 8. ročníku ankety Podcast roku se zapojilo 117 tisíc hlasujících, což představuje téměř třetinový nárůst oproti loňským 90 tisícům a druhý nejvyšší počet v historii projektu. Online livestream na webech Podcast roku a Česképodcasty.cz pak sledovalo 8927 lidí. Největší podporu veřejnosti získaly Opravdové zločiny, které se staly absolutním vítězem ankety už počtvrté v řadě.
Podcasty už dávno nejsou jen audioformátem do sluchátek. Stále častěji fungují jako plnohodnotná média, videoformáty i platformy s mimořádně silnými komunitami. Letošní výsledky potvrzují nejen rostoucí zájem, ale také pokračující profesionalizaci české podcastové scény napříč žánry od zpravodajství a publicistiky přes rozhovory, byznys, krimi a sport až po seberozvoj. Právě mapování proměn českého podcastingu a upozorňování na nové projekty patří mezi hlavní cíle ankety Podcast roku. Vítězové jednotlivých kategorií 8. ročníku byli vyhlášeni během slavnostního večera v pražské Radlické kulturní sportovně, kterým provedl Lukáš Hejlík.
O vítězích Cen posluchačů rozhodovala veřejnost prostřednictvím hlasování v jednotlivých kategoriích. Rostoucí počet hlasujících potvrzuje, že fanoušci mají ke svým oblíbeným podcastům mimořádně silný vztah a aktivně se zapojují do podpory tvůrců. Podcasty pro ně představují důležitý zdroj informací, zábavy i inspirace.
„Výsledky letošního ročníku ukazují, že podcasty už mají v českém mediálním prostoru pevné místo. Publikum se k oblíbeným pořadům vrací, ale zároveň je otevřené novým tvůrcům, tématům i formátům. Česká podcastová scéna se díky tomu dál rozšiřuje, profesionalizuje a čím dál přirozeněji propojuje audio, video i sociální sítě. Vznikají tak projekty, které dokáží fungovat napříč platformami i velmi různými komunitami,“ říká Lubor Zoufal, Chief Digital Officer společností Active Radio a CNC.
Celkové pořadí ovládly krimi i společenské podcasty
Největší počet hlasů napříč všemi kategoriemi v celkové počtu 82 425 získaly Opravdové zločiny, které se staly absolutním vítězem ankety už čtvrtý rok po sobě. V celkovém pořadí následovaly podcasty Noční Můry (52 445), Chumelenice (40 633), Kecy a politika (36 858), Krimi příběhy (35 983), Kudy běží zajíc (28 507), Vlevo dole (27 528), Agáta Hanychová Podcast (17 060), Hype-Cast Podcast (16 822) a první desítku uzavřel Zpusy Club (16 618).
Mezi výrazné skokany letošního ročníku patřily mimo jiné podcasty Na Výbornou Lucie Výborné a Zpusy Club.
Mezi úspěšné projekty letošního ročníku se zařadily také podcasty vydavatelství CNC a společností skupiny Active Radio. Popkulturní podcast Poprask získal 1. místo v Ceně podcastové scény v kategorii Volnočasové. Politický podcast Padni komu padni obsadil v Ceně podcastové scény 2. místo v kategorii Zpravodajské a politické. Projekt Miloše Pokorného a Zdeňka Pohlreicha Lepší už to nebude se umístil na 3. místě v Ceně posluchačů v kategorii Společenské s 10 423 hlasy.
Mezi výrazné nováčky letošního ročníku patří Motýl za katrem, který získal ocenění Objev roku v kategorii Kriminální. Nominaci odborné poroty si vysloužil také podcast Podpultovky. „Těší nás, že se mezi oceněnými i nominovanými objevily podcasty napříč naším portfoliem. Poprask, Padni komu padni, Lepší už to nebude, Motýl za katrem nebo Podpultovky ukazují, jak pestrá dnes podcastová tvorba je. Výsledky letošního ročníku dokládají, že publikum i odborná porota oceňují jak silné autorské osobnosti, tak schopnost reagovat na aktuální témata a trendy,“ doplňuje Lubor Zoufal, Chief Digital Officer společností Active Radio a CNC.
Mezi trendujícími formáty se výrazně prosazují také reakční podcasty navázané na reality show, což potvrzuje například úspěch Double date Podcast.
Vítězové jednotlivých kategorií
Cena posluchačů – o vítězích rozhodla veřejnost hlasováním
Cena podcastové scény – odborná porota hodnotila podcasty podle kvality, originality a přínosu pro českou podcastovou scénu
Zpravodajské a politické podcasty
- Cena posluchačů – Kecy a politika (36 858 hlasů)
- Cena podcastové scény – Vinohradská 12
Rozhovorové podcasty
- Cena posluchačů – Agáta Hanychová Podcast (17 060 hlasů)
- Cena podcastové scény – Čestmír Strakatý
Společenské podcasty
- Cena posluchačů – Chumelenice (40 633 hlasů)
- Cena podcastové scény – Chumelenice
Seberozvojové podcasty
- Cena posluchačů – Zjisti víc (15 188 hlasů)
- Cena podcastové scény – Přepište dějiny
Volnočasové podcasty
- Cena posluchačů – Double date Podcast (13 009 hlasů)
- Cena podcastové scény – Poprask
Kriminální podcasty
- Cena posluchačů – Opravdové zločiny (82 425 hlasů)
- Cena podcastové scény – Kriminálka
Sportovní podcasty
- Cena posluchačů – Kudy běží zajíc (28 507 hlasů)
- Cena podcastové scény – Bomby k tyči
Byznysové a technologické podcasty
- Cena posluchačů – Ve vatě (3 401 hlasů)
- Cena podcastové scény – Vojta Žižka
Veřejnoprávní podcasty
- Cena posluchačů – Kriminálka (18 282 hlasů)
Objevy roku
Významnou součástí ankety zůstává také podpora nových tvůrců. Ambasadoři jednotlivých kategorií letos jako Objevy roku vybrali podcasty Nové ostrovy s Václavem Cílkem, V Tranzu, Zpusy Club, Jak funguje život, Hadry & Co., Motýl za katrem, Definice fotbalu a Czech Tech Weekly.