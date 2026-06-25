High-tech, Low Attention. POPAI DAY 2026 se zaměří na výzvy moderního retailu

POPAI DAY 2026, jedna z nejvýznamnějších retailových akcí ve střední Evropě, se uskuteční 19. listopadu v pražském O2 universu. Osmnáctý ročník prestižního oborového setkání nabídne inspiraci, inovace a nové pohledy na budoucnost retailu, přičemž díky propojení s globální komunitou Shop!/POPAI si zachovává i výrazný mezinárodní rozměr.
Letošní POPAI DAY nabídne celodenní program nabitý nejnovějšími trendy v retailu, živými ukázkami, inspirativními case studies i interaktivními diskusemi s předními osobnostmi oboru. Součástí akce bude také unikátní výstava soutěžních exponátů soutěží POPAI AWARDS, Hvězda 3D reklamy a POPAI STUDENT AWARDS, kterou završí slavnostní galavečer s předáním cen vítězům letošních soutěží.
Dynamický hybridní formát akce opět propojí přímé vstupy, reportáže, osobní setkání i bohaté networkingové příležitosti. Přijďte objevit nové retailové přístupy, které pomáhají proměnit komplexitu v jednoduchost a chaos v jasné rozhodnutí. Registrovat se můžete již nyní za zvýhodněný tarif Early Birds.