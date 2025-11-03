Zadavatelé a značky
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů

Souboj spotů říjen

© MAM

  • Doporučujeme, Souboj spotů

V říjnovém vydání MAM Souboje spotů se utkají tři premiérové reklamy. Rozhodněte svými hlasy o vítězi.

Hlasujte do čtvrtka 6. listopadu 11:00 hodin. Hlasování probíhá přímo zde v článku.

První dva spoty opět otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování naleznete v čísle MAM 46/2025, které vyjde 17. listopadu.

