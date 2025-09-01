Zadavatelé a značky
Vraťte se ještě jednou k prázdninám. Hlasujte v srpnovém MAM Souboji spotů

© MAM

  • Doporučujeme, Souboj spotů

V srpnovém vydání MAM Souboje spotů pro vás redakce MAM přichystala klání pěti premiérových reklam. Rozhodněte svými hlasy o vítězi.

Hlasujte do čtvrtka 4. září 11:00 hodin. Hlasování probíhá přímo zde v článku.

První dva spoty opět otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování naleznete v čísle MAM 37/2025, které vyjde 15. září.

Kdo třídí, vítězí v MAM Souboji spotů
Václav Placák

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
