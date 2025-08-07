Zadavatelé a značky
Kdo třídí, vítězí v MAM Souboji spotů

© EKO-KOM

  • Souboj spotů

EKO-KOM nasadil ve spotu od agentury Espresoo těžký kalibr – tetu, která nedala konkurenci žádnou šanci.

U červencového kola MAM Souboje spotů se nedá říct, že by to bylo těsně, ani zdaleka. EKO-KOM převálcoval další spoty, když získal více než tři čtvrtiny hlasů.

Druhé skončilo tradičně silné Penny se spotem chalupařících komiků, Suchánkem a Genzerem.

Autoři obou spotů se mohou těšit na výsledky testů od společnosti Behavio, která je partnerem soutěže. Výsledky najdete ve vydání MAM 33/2025, které vyjde 18. srpna.

Výsledky červencového kola

EKO-KOM – 75,69 %
Penny – 23,64 %
Lučina – 0,41 %
Růžový slon – 0,25 %

Picture of Václav Placák

Václav Placák

