Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma

Společnost Knowlimits si v roce 2024 udržela první místo v žebříčku největších mediálních agentur v ČR podle nezávislého hodnocení Recma Overall Activity Volume Czech Republic. Na prvním místě se umístila s celkovým objemem aktivit 314 milionů eur. Následuje agentura OMD s objemem 282 milionů eur a třetí v pořadí PHD s objemem 221 milionů eur.
Report hodnotí tzv. Overall Activity Volume (OAV) – kombinaci nákupů a plánování tradičních i digitálních médií a dalších marketingových služeb. Knowlimits zvýšila podíl netradičních aktivit (digitál, obsah, data) z 27 procent na 34 procent, čímž potvrzuje důraz na inovace a rozšíření služeb mimo klasické mediální plánování.
Žebříček zveřejnil web MediaGuru.