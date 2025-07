ADCE udělá z Barcelony epicentrum evropské kreativity

Festival kreativity v Barceloně, který pořádá Art Directors Club of Europe (ADCE), proběhne letos v novém formátu. Vrací se jako ADCE Creative Week 2025 a zaměří se na AI.

Art Directors Club of Europe (ADCE) se inspiroval úspěchem festivalu Creative Week in New York, jenž pořádá The One Club, a po jeho vzoru chce z Barcelony udělat epicentrum evropské kreativity. Od 19. do 21. listopadu uspořádá ve španělském městě ADCE Creative Week 2025.

„Ačkoli se nemění naše mise, jejímž cílem je propojit evropské top kreativce pro inspiraci a spolupráci, nový formát přináší více možností. Nabídne eventy ušité na míru všem profilům v oboru a zaměří se na nejnaléhavější výzvy ovlivňující dnešní kreativní práci,“ uvedl klub evropských kreativců v prohlášení.

Jednou z novinek je, že bude návštěvníkům přístupné třetí kolo hodnocení porot, které vybírají práce pro Grand Prix a speciální ocenění ADCE Awards. Ačkoli samotné hlasování zůstane tajné, účastníci získají vhled do hodnocení nejúspěšnějších prací.

Zasedání porot proběhne hned ve středu 19. listopadu, stejně jako navazující „Portfolio Review“, při němž se na práce studentů reklamních oborů a designu podívají kreativní ředitelé i náboráři agentur z Evropy. „Je to příležitost pro to získat reálnou zpětnou vazbu, kariérní rady a možná i nabídky práce,“ uvádí ADCE. Den pak uzavře gala pro ADCE Student Awards.

Čtvrtek bude věnovaný akci AI Creative Summit, během níž se přednášky, rozhovory i otevřené diskuse zaměří mimo jiné na strategii začleňování AI do procesů v agenturách tak, aby se chránila integrita kreativity. Večer na to naváže AI Creative Challenge, jejíž účastníci budou s využitím nástrojů umělé inteligence zpracovávat na místě zadaný brief.

Pátek 21. listopadu pak bude vedle pokračování summitu věnovaný oslavám evropské kreativity, které vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků ADCE Creative Awards. Deadline pro přihlášky je 26. září. V loňském ročníku na soutěži získala bronz kampaň Pivo ze vzduchu pro Radegast od agentury Triad Prague (s Boomerang Communication a Punk Film).