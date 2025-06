ADCE Awards se otevírají pro přihlášky

Do evropské soutěže kreativity se mohou hlásit projekty, které uspěly v ADC Czech Creative Awards. Kdo naváže na loňský úspěch Piva ze vzduchu?

Art Directors Club of Europe (ADCE) otevřel přihlášky do 34. ročníku soutěže evropské kreativity. Hlásit se do něj mohou projekty, které uspěly v národních soutěžích klubů. Jen pro připomenutí – letošní ročník ADC Czech Creative Awards rozdal celkem 78 trofejí, z toho 37 bronzových, 29 stříbrných a 12 zlatých.

Do finále loňského ročníku ADCE Awards se probojovaly tři české projekty: Fofrtaška pro Kaufland od agentur DDB Prague (a DDB FTW, OMD, Fuse), Pilsner Gown pro Pilsner Urquell od studia Imminent (ve spolupráci s Bison & Rose) a Pivo ze vzduchu pro Radegast od agentury Triad Prague (s Boomerang Communication a Punk Film). Právě pro poslední jmenovanou z Barcelony putovala bronzová trofej.

Deadline na přihlášky je 26. září. Porotci pak budou projekty hodnotit ve třech kolech. Letošní novinkou je, že třetí kolo rozhodování bude přístupné návštěvníkům týdenního festivalu ADCE Creative Week. Budou tak moci sledovat volbu speciálních ocenění včetně Grand Prix.

Pro letošek také ADCE představilo pět nových kategorií. Jedná se o Craft – Art Direction v rámci sekce Print & Outdoor, Digital Direct Marketing a Influencer Marketing v sekci Interactive & Mobile, Creative Effectiveness v sekci Brand Experience a konečně Artificial Intelligence v sekci Integrated & Innovation.