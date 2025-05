ADC Awards znají vítěze, vůbec první Art Prix dostala MadLove

Už 32. ročník prestižní soutěže kreativity ADC Czech Creative Awards zná své vítěze. Titul Agentura večera patří McCann Prague a Klientem roku je Česká asociace pojišťoven.

Celkem 78 trofejí, z toho 37 bronzových, 29 stříbrných a 12 zlatých, rozdal za nejkreativnější kampaně roku už 32. ročník soutěže ADC Czech Creative Awards. Nejvíce bodů za úspěšné práce sesbírala agentura McCann Prague a do Riegerových sadů tak ze slavnostního večera v prostorách Archa+ tak putovalo speciální ocenění Agentura večera.

Klientem roku se stala Česká asociace pojišťoven. Ta společně právě s agenturou McCann Prague dlouhodobě vytváří silné kreativní kampaně upozorňující na bezpečnost na silnicích.

Speciální oborové ocenění Zlatý ohníček za kreativní přínos v komerční komunikaci, které udělují členové pořádajícího Art Directors Clubu, našlo svého nového držitele také v McCannech. Stal se jím totiž Leonard Savage, šéf kreativy pražské pobočky této agentury.

Další speciální cenou, kterou letos vůbec poprvé v historii soutěže udělila Art Jury, je Art Prix. Tu získala kreativní agentura MadLove za svou práci Identita pro městskou část Praha 10. Právě tato práce získala v průběhu uplynulého roku také ADC Šťouch od členů klubu ve spolupráci s MAM a spolu s ním i „pošťouchnutí“ do samotné soutěže.

„Letošní ročník nás potěšil nejen počtem přihlášek, ale také úrovní a rozmanitostí kreativity i craftu. Ostatně to nejsou moje slova, ale feedback našich zahraničních kolegů v porotě. Jako klubu, který se snaží kreativitu propagovat i směrem k dalším subjektům než jsou tradiční agentury, nás velice těší, že mezi přihlašovateli jsou vidět nová menší uskupení nebo dokonce jednotlivci,“ říká za ADC jeho předseda Miky Karas.

„Doufáme, že právě takovým tvůrcům dokážeme nalít trochu toho čerstvého hypu do žil, abychom se příští rok opět mohli radovat nad tím, kde a jak všude kreativita sklízí svoje ovoce,“ dodává Karas.

Kompletní přehled oceněných prací si stáhněte a projděte zde.

Jaké práce u poroty vyvolaly v duchu letošního sloganu soutěže „největší hype“?

Kampaň Nezapomeňte, za kterou stojí Česká Filharmonie ve spolupráci s Ad Wood, Cognito, Studio Najbrt a Get Boost Media. Tato práce získala jeden bronz, dvě stříbra a jedno zlato.

World of Warcraft: Escape from Dalaran od All Animal, pro Blizzard Entertainment proměnila všech osm napříč kategoriemi na shortlisty. Z nich pak práce získala čtyři bronzy a dvě stříbra.

Kampaň Negriluj se, nejsi Whopper od pražské Zaraguzy pro Burger King získala jeden bronz, dvě stříbra a jedno zlato v kategorii Campaign: Tactical. Všechny přihlášky napříč kategoriemi proměnila na trofeje.

Nejúspěšnější prací ročníku se stala kampaň Zkratky: Urine test od McCann Prague pro Českou asociaci pojišťoven, která získala jeden bronz, dvě stříbra a dvě zlata, z toho jednou v kategorii Campaign: Tactical.

Letošní ceremoniál ADC Czech Creative Awards v Archa+ proběhnul i díky podpoře partnerů: Biofilms rental, Marketing & Media, Cans, Cocoon, Smilebox, Liftago, WMC Grey a Starmount.