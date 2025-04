Česká cena za PR hlásí rekord, o Lemury zabojuje 350 přihlášek

Jubilejní 20. ročník oborové soutěže, kterou pořádá Asociace public relations, vyhlásí vítěze 18. června v divadle Nová Spirála.

Rekordní počet 350 přihlášek dorazil do jubilejního ročníku oborové soutěže Česká cena za PR – Lemur. Největší zájem je letos v kategoriích Osvětové a informační kampaně (47 přihlášek) a Společenská odpovědnost, filantropie, udržitelnost (40 přihlášek). To podle Asociace public relations (APRA) koresponduje s trendem posledních deseti let, kdy právě kampaně se společenským významem patří mezi nejvíce oceněné.

Mezi sektory vede Zábava kultura, sport (18) následovaná Neziskovým sektorem (14) a Zdravotnictvím (13). Nejvíce přihlášek v kategoriích mapujících nástroje komunikace je stejně jako loni v kategorii Akce a události (26).

„Potěšil nás nejen historický rekord v počtu přihlášek v letošním jubilejním ročníku, ale také stále více přihlašovatelů z klientských řad. Letos je mezi přihlašovateli skoro třicítka firem a institucí,“ říká Anna Balíčková, členka výkonného výboru APRA zodpovědná za vedení soutěže.

Z řad zadavatelů přihlašovalo 39 společností, mezi nimi například TV Nova nebo ČEZ. Právě na zvyšování podílu zadavatelů mezi soutěžícími se chce Česká cena za PR do budoucna zaměřit.

Během následujících týdnů bude probíhat online hodnocení, které připraví podklady pro finální zasedání devíti porot. Ty tvoří devadesát zkušených komunikačních profesionálů. Vedením porot jsou stejně jako vloni pověřeny známé osobnosti oboru, sekundují jim garanti APRA s dlouholetými zkušenosti z této soutěže.

„Složení porot je náročnou alchymií, protože se snažíme vyhnout střetům zájmů. Skládání jednotlivých porot tak probíhá až po uzávěrce, kdy známe všechny přihlašovatele,“ podotýká Marek Hlavica, ředitel APRA. Kompletní poroty České cen za PR budou zveřejněny během týdne.

APRA na konci května oznámí, kdo se umístil na shortlistu. Slavnostní ceremoniál, na kterém budou ceny rozdány, proběhne 18. června v divadle Nová Spirála na pražském Výstavišti.

Na loňském ročníku se absolutním vítězem stal projekt Kytky pro chmel od agentury Svengali Communications pro Plzeňský Prazdroj. Osobností roku se stal Martin Ondráček, někdejší úspěšný mediální manažer a zakladatel projektů Ježíškova vnoučata a Dárek pro Putina.