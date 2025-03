Uzávěrka přihlášek 20. ročníku soutěže Česká cena za PR – Lemur, kterou pořádá APRA, byla prodloužena do 11. dubna.

Jubilejní ročník soutěže, kterou pořádá Asociace public relations (APRA), přijímá přihlášky do pátku 11. dubna.

Pro zájemce z řad přihlašovatelů do České ceny za PR – Lemur také APRA zpřístupnila online workshop s praktickými radami pro to, co udělat pro výhru v letošním ročníku.

Také letos budou přihlášené projekty hodnotit odborné poroty složené z těch největších českých odborníků na komunikaci. „Jejich rozmanitost zaručuje zcela objektivní přístup, na kterém je naše hodnocení postaveno,“ uvedla Anna Balíčková, členka výkonné rady APRA zodpovědná za organizaci soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 18. června 2025 na galavečeru v divadle Spirála na pražském Výstavišti. Vedle samotného představení vítězů proběhne i velká oslava oborové soutěže s průletem její historií.

Vizuální identitu jubilejního ročníku připravila opět agentura Boomerang. Hlavním mediálním partnerem zůstává Marketing & Media. Podrobné informace o soutěži i jejích minulých ročnících najdete na webových stránkách soutěže.