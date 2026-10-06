Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

MAM 29/2026

MAM 29/2026 OBÁLKA
  • MAM Časopis

Vychází 7. 9. 2026.

Picture of TKO

TKO

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI

MAM Exkluzivně v časopise

Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Amber-Georgina Maskell z Guinnessovy knihy rekordů
Komunita a lidé
Rekordy jako globálně srozumitelná sdělení
Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Pilsner experience
Komunita a lidé
František Reismüller přebírá marketing Pilsner Experience
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ