LEGO postavilo malou Prahu z kostek. Nový obchod v centru bere dech

Pražský orloj, Karel IV., ikonická tramvaj, Václav Havel i panorama české metropole. LEGO otevřelo v centru Prahy obchod, který má blíž k turistické atrakci než k běžné prodejně stavebnic. Na 496 metrech čtverečních ukazuje, jak proměnit nakupování v zážitek, na který se nezapomíná.
Vejdete dovnitř a spadne vám brada. Vítá vás ikonický český lev, kousek dál v patře stojí Karel IV. s mečem, hned naproti se tyčí třímetrový pražský orloj, ovšem s poněkud neobvyklými obyvateli – nechybí ani kostlivec. Na zdech se rozprostírá barevné panorama Prahy, Vltava s labutěmi, romantické přívozy a další typicky pražské motivy. A někde mezi tím vším pozorný fanoušek najde ikonickou tramvaj nebo připomínku Václava Havla s jeho typickým srdcem.
A to nejlepší – úplně všechno je to z kostek LEGO. Tisíce drobných dílků vytvořily malou Prahu, která vás přiměje zastavit se, rozhlížet, objevovat detaily a samozřejmě vytáhnout telefon. Protože tohle si prostě chcete vyfotit.
Vítejte v novém LEGO Store Praha Centrum, který ve čtvrtek 22. října otevřel v ulici Na Příkopě 25. Druhá oficiální prodejna značky v České republice zabírá 496 metrů čtverečních ve dvou podlažích. A přestože nabízí široký výběr stavebnic, samotné regály tentokrát rozhodně nejsou tím, co na sebe strhává největší pozornost.
Praha poskládaná z kostek
Nový obchod je poctou české metropoli, její architektuře, historii, kultuře i místním legendám. Vedle monumentálních modelů nabízí množství drobných odkazů, které na první pohled přehlédnete (ostatně právě jejich objevování je součástí zážitku). „Ten obchod je inspirován Prahou,“ uvedla při představení prodejny Iva Ambrožová, marketingová ředitelka společnosti LEGO pro Česko a Slovensko. Na podobě interiéru se podle ní významně podílel také kladenský tým LEGO, který do návrhu vnesl české kulturní motivy a příběhy.
Globální značka vytvořila prostor, který je na první pohled její, ale zároveň nezaměnitelně pražský. Místo univerzálního designu pracuje s lokální identitou, historií a emocemi. „Při rozšiřování sítě našich vlastních prodejen dbáme na to, aby každá měla svůj jedinečný charakter a odrážela potřeby místní komunity,“ vysvětluje Marina Edwards, senior viceprezidentka a ředitelka divize LEGO Retail.
V obchodě se nejen nakupuje, hlavně se hraje
Až se dostatečně pokocháte Prahou z kostek, můžete se pustit do vlastního stavění. Nová prodejna rozhodně není jen místo, kde se očekává, že si pouze vyberete krabici, zaplatíte a odejdete. Jednou z hlavních novinek je Minifigure Factory, kde si návštěvníci mohou doslova navrhnout a personalizovat vlastní figurku LEGO – ano, vybrat ji vlastní tričko, něco na ni nakreslit a pak nechat vytisknout na 3d tiskárně. Podle společnosti jde o první zařízení tohoto typu v regionu CEEMEA.
Nechybí ani stěna Pick & Build, u níž si zákazníci vybírají jednotlivé kostky podle vlastních potřeb, nebo stanice pro sestavování minifigurek. Nejmenší stavitelé mohou zamířit ke stolkům s kostkami DUPLO.
Součástí prodejny je i herní zóna, jejíž podoba se bude průběžně měnit. Při otevření má vzhledem k sezoně vánoční podobu, do budoucna LEGO plánuje kreativní workshopy, stavitelské výzvy a akce Make & Take, při nichž si návštěvníci sestaví malý model a odnesou si ho domů.
LEGO zážitek začal ještě před otevřením
LEGO nenechalo zážitkový marketing pouze na samotném obchodě. Už před samotným otevřením se firma rozhodla aktivovat veřejnost a fanoušky kostek a uspořádala po hlavním městě hru Treasure Hunt, do které zapojilo influencery včetně Kovyho, Kluků z Prahy nebo manželů Havlových.
Účastníci podle indicií na sociálních sítích hledali známé osobnosti a pátrali po malých modelech pražských symbolů. Úspěšní soutěžící pak získali možnost podílet se na slavnostním otevření prodejny. Společně sestavili zlatý klíč z kostek LEGO, kterým symbolicky odemkli její dveře.
Celý projekt tak ukazuje, jak firma přemýšlí o roli kamenného obchodu. Není to jen místo, kde se prodávají stavebnice, ale je to také prostor, kde se zákazníci setkávají se značkou, vytvářejí si vlastní zážitky a přirozeně je sdílejí dál.
Nový LEGO Store má všechny předpoklady stát se jednou z pražských zastávek, kam lidé zamíří nejen nakupovat, ale prostě se jen podívat, jako na novou turistickou atrakci Prahy.