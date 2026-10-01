Coca-Cola HBC hlásí rekordní efektivitu výroby. Na litr nápoje spotřebuje 1,5 litru vody

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko dosáhla v roce 2025 historicky nejnižší spotřeby vody a elektrické energie na jeden litr vyrobeného nápoje. Na jeden litr nápoje připadlo v průměru 1,5 litru vody a 0,33 MJ elektrické energie. Veškerá elektřina využívaná ve výrobě přitom podle společnosti pocházela z obnovitelných a čistých zdrojů.
Výsledky přináší nově zveřejněná Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2025, která shrnuje environmentální, sociální a ekonomické dopady Coca-Cola HBC v Česku a na Slovensku. Data uvedená ve zprávě byla podle společnosti nezávisle ověřena třetí stranou.
„Při výrobě našich nápojů jsme stále efektivnější a na každý vyrobený litr potřebujeme méně zdrojů. Historicky nejnižší spotřeba vody a elektrické energie ukazuje, že dlouhodobé investice do modernizace našich provozů přinášejí konkrétní a měřitelné výsledky,“ říká Ladislav Jelen, CSR & Community Manager Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Výroba spotřebuje méně vody i energie
Efektivnější využívání vody a energie patří mezi hlavní oblasti strategie udržitelnosti Coca-Cola HBC. V roce 2025 společnost zároveň pokračovala ve využívání elektřiny z obnovitelných a čistých zdrojů, která podle zveřejněných údajů pokrývala 100 % spotřeby ve výrobě.
Dalším sledovaným ukazatelem je odpad. Výrobní závod v pražských Kyjích podle společnosti již pátým rokem neposílá žádný výrobní odpad na skládku. Veškerý odpad z výroby byl v roce 2025 recyklován nebo energeticky využit.
Pokračoval také růst podílu recyklovaného PET. Ten v roce 2025 tvořil 42,7 % veškerého PET využitého napříč portfoliem Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Vybrané produkty značek Natura a Römerquelle jsou přitom prodávány v lahvích vyrobených ze 100% recyklovaného PET, s výjimkou etiket a víček.
Udržitelnost zahrnuje i zaměstnance a komunity
Zpráva se nevěnuje pouze environmentálním ukazatelům. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v roce 2025 zaměstnávala 934 lidí a podle společnosti zároveň dosáhla historicky nejvyšší úrovně spokojenosti zaměstnanců.
Firma pokračovala také v komunitních projektech zaměřených například na obnovu krajiny, ochranu vody, zaměstnanecké dobrovolnictví a podporu místních komunit. Prostřednictvím programu Youth Empowered, který se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj mladých lidí, během roku oslovila téměř 7 000 účastníků. Jde podle společnosti o dosud nejvyšší počet za jeden rok.
Coca-Cola HBC zároveň uvádí výsledky několika externích hodnocení. Celá skupina byla podle zveřejněných údajů podeváté označena za nejudržitelnější nápojářskou společnost na světě v rámci S&P Global Sustainability Yearbook 2026. Na české a slovenské úrovni pak Coca-Cola HBC dosáhla výsledku 96,7 % v ratingu TOP Odpovědná firma a znovu se zařadila mezi TOP 10 v ESG Ratingu VŠE.
Od Mission 2025 k Mission Refresh
Rok 2025 pro Coca-Cola HBC zároveň uzavírá etapu programu Mission 2025. Od roku 2026 skupina přechází na novou strategii Mission Refresh, která na dosavadní závazky navazuje a rozšiřuje je o další měřitelné cíle.
Nová etapa se soustředí na čtyři oblasti: klima, vodu, biodiverzitu a místní komunity. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko chce na výsledky dosažené v předchozím období navázat prostřednictvím lokálních aktivit a přispívat k naplňování nových závazků skupiny.
Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2025 přitom není povinným regulatorním reportem. Jde o dobrovolný lokální přehled, jehož cílem je podle společnosti nabídnout zaměstnancům, partnerům, komunitám i veřejnosti informace o jejích dopadech a výsledcích v Česku a na Slovensku. Ukazatele zveřejněné ve zprávě nezávisle ověřilo LCA studio.