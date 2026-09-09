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Výhodná cena i bez akce. Dm staví na dlouhodobě stabilních cenách

  • Advertorial

Místo čekání na akce chce dm zákazníkům nabídnout jiný způsob, jak nakupovat výhodně. V kampani Vždy výhodně pracuje se sdělením „Super ceny bez akce“ a staví na dlouhodobě atraktivních cenách. Značka tak chce posílit představu, že výhodná cena nemusí být pouze krátkodobou nabídkou.

Čeští zákazníci jsou podle dm zvyklí vyhledávat akční nabídky, čekat na slevy nebo nakupovat produkty do zásoby. Drogerie naopak dlouhodobě pracuje s cenami, které mají být výhodné i bez časově omezených akcí. Zákazník tak podle společnosti nemusí kvůli nižší ceně čekat na konkrétní období ani sledovat jednotlivé slevové nabídky. „Na trhu, kde se výhodná cena často automaticky spojuje se slovem akce, dlouhodobě volíme jiný přístup. Chceme zákazníkům nabídnout jistotu, že mohou přijít ve chvíli, kdy produkt opravdu potřebují, a nemusejí kvůli dobré ceně čekat, ztrácet čas porovnáváním nabídek nebo objíždět různé obchody. Kampaň Vždy výhodně tento princip převádí do jednoduchého a srozumitelného sdělení,“ říká tisková mluvčí dm Lucie Fürstová.

Čtyři měsíce místo krátkodobé slevy

Komunikace má oslovit také zákazníky, kteří dm dosud nevnímají jako cenově výhodnou volbu. Značka chce svou cenovou strategii ukazovat například na známých značkových produktech, u nichž mají lidé představu o běžné ceně. Vedle nich se zaměřuje také na produkty vlastních značek, u kterých chce spojovat cenu s jejich vlastnostmi a kvalitou.

Důležitou součástí strategie je také práce s cenovou historií. Pokud dm cenu produktu sníží, garantuje, že tato cena zůstane snížená minimálně čtyři měsíce. Změna ceny tak nemá být pouze krátkodobým impulzem k nákupu, ale nabídkou, se kterou může zákazník delší dobu počítat. Podle interních statistik dm od posledního zdražení u více než 15 000 produktů v průměru uplynulo 16 měsíců. Za období od srpna 2025 do července 2026 se navíc prodejní ceny v dm podle společnosti v průměru snížily o 0,21 %.

Dm tak nechce stavět svou cenovou komunikaci pouze na jednotlivých slevách. Její strategie je založená na myšlence, že zákazník nemusí čekat na správný okamžik, aby nakoupil výhodně. Výhodná cena má být podle dm běžnou součástí nákupu, nikoli pouze krátkodobou akcí.

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