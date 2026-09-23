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Money Monsters učí děti rozhodovat o penězích. Aplikace chce zlepšit jejich finanční gramotnost

Money Monsters - Krystyna Pyszková

Mladí lidé využívají technologie mnohem dříve než předchozí generace. Už v patnácti letech běžně používají aplikace v mobilu, platební karty, nakupují online nebo platí mobilem. Přesto každý pátý žák prvního ročníku střední školy nedosahuje ani minimální úrovně finanční gramotnosti. Na tuto potřebu reaguje Pyszko Foundation novou bezplatnou vzdělávací aplikací Money Monsters. Ta místo memorování pojmů staví na příbězích, simulacích reálných situací a gamifikaci a umožňuje mladým vyzkoušet si finanční rozhodování nanečisto – bez rizika, že za chybu zaplatí skutečnými penězi.


Money Monsters je bezplatná vzdělávací aplikace určená především dětem a teenagerům. Aplikace je již dostupná ke stažení, takže si ji můžete stáhnout už dnes. Uživatelé v ní procházejí modelovými situacemi, rozhodují se mezi různými možnostmi a dostávají okamžitou zpětnou vazbu. Mohou si tak bezpečně vyzkoušet, jak jejich finanční rozhodnutí fungují v praxi a jaké mohou mít důsledky.

Aplikace obsahuje osm postupně náročnějších úrovní od příjmů, utrácení a spoření přes rozpočet, bankovní služby a měny až po úvěry, dluh, finanční plánování a základy investování. Pracuje přitom se situacemi, se kterými se mladí mohou skutečně setkat – například při online nákupech, používání internetového bankovnictví nebo při kontaktu s podezřelou zprávou. Výuka využívá gamifikaci, příběhy a interaktivní rozhodování.

„Money Monsters jsme vytvořili proto, aby si děti a teenageři mohli finanční rozhodování skutečně vyzkoušet, ne se jen učit definice. Aplikace jim ukazuje konkrétní situace, nechává je rozhodnout a následně pochopit, jaký dopad jejich volby mají. Zároveň jsme zvolili prostředí, které je mladým přirozené a ve kterém se běžně pohybují,“ říká Krystyna Pyszková, zakladatelka Pyszko Foundation.

Nestačí znát pojmy, důležité je umět se rozhodnout

Na obsahu aplikace se od začátku podíleli také odborníci z praxe. Mezi nimi ekonom Dominik Stroukal, který spolu se svými studenty připomínkoval jednotlivé situace a pomáhal je nastavit tak, aby co nejvíce odpovídaly reálným finančním rozhodnutím mladých. „Finanční gramotnost není jen o tom znát správnou definici. Důležité je umět se rozhodnout ve chvíli, kdy před sebou člověk skutečně má několik možností. Money Monsters dávají mladým lidem bezpečný prostor si takové situace vyzkoušet, udělat chybu a pochopit její důsledky ještě předtím, než budou rozhodovat o skutečných penězích. Právě v tom vidím největší přínos aplikace,“ říká Stroukal, odborný garant projektu Money Monsters.

Finanční gramotnost je součástí výuky už dnes, školy ale nemají vždy dostatek prostoru jít u jednotlivých témat do hloubky nebo s žáky opakovaně procvičovat konkrétní situace z reálného života. Česká školní inspekce proto doporučuje větší propojení finančního vzdělávání s praktickými příklady a učením se z chyb.
„Ve školách neustále hledáme další nástroje, které dětem pomohou finanční témata nejen pochopit, ale také si je prakticky vyzkoušet. Money Monsters mohou výuku dobře doplnit právě tím, že pracují s konkrétními situacemi a nechávají děti rozhodovat, dělat chyby a vidět jejich důsledky,“ říká Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finančního vzdělávání z Národního pedagogického institutu.

Potřeba praktického finančního vzdělávání roste i s tím, jak brzy dnes mladí začínají s penězi samostatně pracovat. Podle dat OECD má 63 % patnáctiletých bankovní účet, 86 % během posledního roku nakupovalo online a 66 % platilo mobilem. Současně 18,9 % žáků prvních ročníků středních škol podle České školní inspekce nedosáhlo v testu vybraných aspektů finanční gramotnosti ani minimální úrovně.

Studenti se budou učit v aplikaci přímo ve škole

Jedním z dalších kroků je plánovaná spolupráce se školami i připravované doprovodné vzdělávací materiály jako pracovní listy, které mohou témata z aplikace přenést i mimo telefon. Projekt zároveň nemá pracovat pouze s dětmi. Dlouhodobým cílem je postupně zapojovat také pedagogy, rodiče a další lidi, kteří ovlivňují finanční návyky mladé generace.

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