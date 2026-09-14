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Khloé Kardashian míří do Sephory. Její parfémy budou v 1300 prodejnách

Khloé Kardashianová se chystá rozšířit své rychle rostoucí parfémové impérium oficiálním uvedením na trh v síti Sephora dne 14. září 2026. V

Khloé Kardashianová ršířila své rychle rostoucí parfémové impérium oficiálním uvedením na trh v síti Sephora. Ve spolupráci se společností Luxe Brands přinesla tato významná expanze do maloobchodní sítě luxusní parfémové portfolio Khloé – XO Khloé, Almost Always a nově představenou vůni XO BLUE – zákazníkům Sephory po celých Spojených státech a Kanadě.

Toto uvedení na trh představuje zásadní milník pro značku a posiluje pozici Kardashianové jako dominantní síly v globálním kosmetickém průmyslu. Značka bude k dostání v 1300 prodejnách Sephora US a Sephora Kohl’s po celých Spojených státech a Sephora bude výhradním prodejcem parfémů Khloé Kardashianové na kanadském trhu.

Tento severoamerický debut ve spolupráci se Sephorou slouží jako strategický odrazový můstek pro rychlou mezinárodní expanzi a vytváří plán pro plynulé rozšíření portfolia parfémů do nejdynamičtějších kosmetických center světa – včetně Mexika, Brazílie, Indie a klíčových trhů v Asii. Díky využití špičkové maloobchodní sítě Sephory a jejího silného mediálního zastoupení v USA a Kanadě k ověření poptávky spotřebitelů jsou společnosti LUXE Brands a Khloé Kardashian v ideální pozici, aby těžily z rostoucího globálního zájmu o luxusní parfémy.

„Sephora je tak ikonickým místem pro objevování krásy a já jsem opravdu nadšená, že mohu svou kolekci parfémů představit její komunitě,“ říká Khloé Kardashianová. „Vytváření těchto vůní pro mě bylo velmi osobním zážitkem. Chtěla jsem vytvořit kolekci, která nabídne strhující a nezapomenutelný zážitek, a Sephora je dokonalým partnerem, který mi pomůže tento příběh vyprávět.“ „Rozšíření portfolia parfémů Khloé v síti Sephora bude podpořeno komplexní třistašedesátistupňovou mediální kampaní napříč klíčovými kontaktními body se spotřebiteli – od placených reklam na sociálních sítích a v digitálních médiích až po venkovní reklamu a strategická mediální partnerství,“ uvádí Noreen Dodgeová, ředitelka pro marketing a strategii v LUXE Brands.

Kampaň rovněž využije vysoce účinné propojení se zábavním průmyslem, včetně videoreklam v rámci nové sezóny seriálu „Kardashianové“ na platformě Hulu, čímž zdůrazní, že parfémy Khloé jsou nyní k dostání v Sephoře, a zároveň ve velkém měřítku zvýší povědomí o značce, její objevení a zapojení zákazníků.

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