Dove a Alexmonhart přicházejí s parfémem The Gentle One

Dove ve spolupráci s manžely Alexandrou Steklík Monhart a Danielem Steklíkem, kteří stojí za českou designovou značkou Alexmonhart, představují nový niche parfém The Gentle One. Vůně vznikla jako smyslové pokračování kampaně Krása je pocit a poprvé ji bude možné vyzkoušet na podzimním Designbloku. Za kreativní myšlenkou a PR stojí agentura Boomerang.
The Gentle One je parfém navržený jako výrazné osobní gesto. Nechce být hlasitým středem pozornosti, ale tichým spojencem své nositelky. Jeho kompozice stojí na mléčném akordu, který přináší hebkost, klid, hřejivost a blízkost. Ten doplňuje měkké, čisté pižmo evokující přirozené aroma lidské kůže. Výsledkem je parfém, který nepřebíjí, ale dodává pocit jistoty, čistoty a pohody. „Chtěli jsem vytvořit vůni, která nebude člověka měnit, ale vrátí ho zpátky k sobě samému. The Gentle One víc než cokoli jiného vyjadřuje odvahu cítit se dobře ve vlastní kůži. Ukazuje, že krása nemusí být výkon. Může být pocit,“ říká Alexandra Steklík Monhart.
Krása a sebevědomí v síle a jednoduchosti
Parfém vznikl jako symbol širší mise značky Dove, která už 22 let otevírá téma skutečné krásy, sebepřijetí a sebedůvěry. Její aktuální česká kampaň Krása je pocit připomíná, že krása nemá jen jednu definici a neměla by být zužována pouze na vzhled. Často naopak vyrůstá z toho, jak se člověk cítí, jak sám sebe vnímá a jaký prostor má k autentickému projevu. „Spolupráce s Alexmonhart pro nás byla přirozenou volbou. Alex pracuje s designem velmi osobně, citlivě a zároveň sebevědomě – a přesně tak chceme mluvit i o kráse,“ říká Jana Bollen z Unileveru, který stojí za značkou Dove. „The Gentle One je pro Dove způsob, jak myšlenku kampaně Krása je pocit přenést do dalšího smyslu. Protože i to, jak voníme, dokáže zásadně ovlivnit to, jak se cítíme,” doplňuje její kolegyně Patricie Hubek z Dove.
The Gentle One se rodí ve Francii, v tradičním parfumérském prostředí Grasse, jako niche kompozice s důrazem na řemeslo, citlivost a kvalitu zpracování. Kompozici vytvořila Violaine Collas, uznávaná francouzská parfumérka působící ve společnosti MANE, s níž Alexmonhart dlouhodobě spolupracuje. Collas vystudovala prestižní ISIPCA pod vedením legendárního Dominiqua Ropiona a stojí za vůněmi pro Maison Margiela, Amouage, BDK Parfums, Giorgio Armani nebo BORNTOSTANDOUT.
Kredit produktových fotografií: Anna Klvaňová.