Společnost dm spojuje síly s agenturou Adison. Ta zaštítí PR i media relations

Společnost dm zahájila spolupráci s PR agenturou Adison. Ta pro ni od srpna 2026 zajišťuje media relations a podílí se na tvorbě kreativních konceptů pro komunikační kampaně.
Komunikační kampaně patří v drogistickém retailu k nejexponovanějším momentům roku. Značky v tomto období komunikují současně a cílí na velmi podobné příležitosti. Společnost dm proto hledala partnera, který by kampaním dodal kreativní nápad a zároveň je dokázal efektivně a viditelně představit médiím.
„Při výběru partnera jsme hledali spojení kreativity, strategického uvažování a silné práce s médii. Adison nás přesvědčil nejen svěžím kreativním přístupem, ale i porozuměním naší značce a důrazem na efektivitu a měřitelnost PR aktivit,“ vysvětluje Lucie Fürstová, tisková mluvčí dm.
„Dovolím si tvrdit, že dm je nám blízké svou filozofií. Férovost, transparentnost, přátelskost. To jsou hodnoty, na kterých stavíme i naši spolupráci. Těšíme se na všechny projekty, které nadcházející období přinese,” říká Lucie Bergerová, Account Managerka agentury Adison.
Spolupráce se zaměří především na oblast media relations a přípravu komunikačních konceptů pro klíčové kampaně společnosti dm. Důležitou součástí partnerství bude také systematické vyhodnocování komunikačních aktivit a jejich přínosu. Právě na evaluaci PR aktivit se Adison dlouhodobě specializuje a patří v této oblasti mezi přední české agentury.
„PR komunikace už dávno není jen o počtu výstupů. Naším cílem je nastavit měření tak, abychom jasně viděli reálný dopad komunikace na vnímání značky i obchodní výsledky. Chceme dm přinést datově podložený přístup, který pomůže komunikaci průběžně optimalizovat,“ dodává Alžběta Fridrichová, spolumajitelka a CEO agentury Adison.
Na kampaních i komunikaci se bude podílet tým ve složení: Lucie Bergerová (Account Manager), Marie Cicvárek Fléglová (PR Consultant), Kateřina Lauko (PR Specialist).