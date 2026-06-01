Když jste součástí večera, ne středem pozornosti

Sony představilo sluchátka 1000X The Collexion. Místo klasického launch eventu vsadila firma na intimní večer postavený na atmosféře, tichu a smyslech.
Ve chvíli, kdy si uprostřed večeře nasadíte sluchátka, se svět na pár vteřin zvláštně promění. Tlumený šum restaurace zmizí. Cinkání sklenic se vzdálí. Zůstane jen hudba, hlas a talíř před vámi. V pražské restauraci Divinis sedí asi patnáct lidí u dvou dlouhých stolů, ale každý z nich je na okamžik někde trochu jinde. Ve vlastním prostoru. Ve vlastním rytmu. Sám se sebou.
Sony si pro uvedení nové řady prémiových sluchátek 1000X The Collexion nevybralo konferenční sál a nepředvedlo hi-tech prezentaci. Místo toho pozvalo novináře a hosty na večeři do restaurace, menu sestavil sám Zdeněk Pohlreich. Nebyla to efektní kulisa k produktu, byl to večer postavený na smyslech. Na atmosféře, tempu, tichu i detailech, které člověk začne vnímat až ve chvíli, kdy zpomalí.
Na stole leží QR kódy s playlisty, vedle šumivého vína jsou nenápadná krémová sluchátka Sony. Číšníci přinášejí jeden chod za druhým. Ke každému hraje jiná hudba, někdy jemná a filmová, jindy téměř neznatelná. Hosté si sluchátka nasazují a zase odkládají. Vracejí se do konverzace, pak znovu mizí sami do sebe. Mezitím ochutnávají mušle nebo rybu. Celý večer působí spíš jako intimní performance než launch spotřební elektroniky.
Luxus, který nekřičí
Technologické značky obvykle představují nové produkty hlasitě a pompézně. Na event sezvou stovku lidí, aby se o produktu co nejvíc mluvilo. Velké obrazovky, specifikace, čísla, srovnání. Sony ale tentokrát zvolilo úplně jiný styl – nepřesvědčuje výkonem, ale pocitem.
Nová řada 1000X The Collexion navazuje na oceňovanou sérii sluchátek Sony s potlačením okolního hluku, tentokrát ale klade mnohem větší důraz na design, materiály a celkový komfort při dlouhém poslechu. Sony u modelu mluví o prémiových površích, prostorovém zvuku a zážitku, který má člověka spíš vtáhnout než jen izolovat od okolí. Směrem ke vzhledu, komfortu a celkovému zážitku se proto posouvá i samotná komunikace. Firma mluví o „rafinovaném designu“, prémiových materiálech nebo poslechu, který člověka pohltí.
V tomto stylu je zorganizovaný také celý launch. Sluchátka nejsou vystavená pod sklem ani nasvícená jako vysněná trofej. Jen tak tiše leží mezi talíři a sklenkami. Přirozeně, někdo by řekl nenápadně. Je v tom něco velmi lidského. Luxus už dávno nestojí jen na okázalosti. Mnohem víc se přesouvá k soustředění, klidu a schopnosti vytvořit si vlastní prostor. Možnost na chvíli vypnout okolí dnes působí skoro jako nová forma soukromí.
Pohlreich jako režisér atmosféry
Spojení se známým kuchařem Zdeňkem Pohlreichem dává větší smysl, než by se na první pohled zdálo. Ne jako celebrity marketing, ale jako propojení dvou světů, které pracují s podobnými emocemi.
Spíš než tvář kampaně hraje Pohlreich v Divinis roli hostitele, který pečlivě skládá tempo zážitku. Jednotlivé chody přicházejí pomalu, kuchaři si dávají záležet. Konverzace hostů je nenucená a zábavná. Všechno má svoje tempo. Člověk mnohem víc vnímá zvuky kolem sebe – křupnutí tyčinek, šum hovoru, cinknutí příboru o talíř. „Vedle chuti je zvuk dalším zásadním smyslem, kterým vnímáme svět kolem sebe. Když se tyto dva vjemy propojí do jednoho zážitku, vzniká něco výjimečného,“ řekl Pohlreich ke spolupráci se Sony.
Takový je koncept celého večera. Technologie není středem pozornosti, jen tady je. Jde o to, co člověk cítí, když ji používá. Gastronomie a hudba si jsou ostatně překvapivě blízké. Obojí vychází z rytmu, vrstvení detailů i schopnosti pracovat s emocí. Dobrý zvuk i dobré jídlo dokážou člověka na chvíli vytrhnout z okolního světa. Přinutí ho zastavit se. Soustředit se jen na jeden konkrétní moment.
Nová emoce: ticho
Sony během večera velmi přesně pracovalo s pocitem intimity. Hosté nabyli dojmu, že technologie nemusí člověka vyrušovat, ale naopak mu pomůže vytvořit si vlastní klidný prostor. „Hledali jsme netradiční, ale zároveň smysluplné spojení, které odráží prémiovost a kvalitu nových sluchátek,“ uvedla Safa Sen, Senior Category Marketing Manager & PR Manager Sony pro region střední a jihovýchodní Evropy.
Smysluplné. To je to slovo. Večeře v Divinis nebyla produktová aktivace naroubovaná na známé jméno. To by zničilo poezii pečlivě vystavenou kolem nové řady 1000X The Collexion. Ten večer všechno do sebe zapadalo přirozeně – hudba, tempo servírování, světlo, zvuk i samotná restaurace.
Když jsme snědli limetkový dezert a venku se úplně setmělo, odcházeli jsme hlavně s pocitem. Parametry sluchátek si člověk přečte na internetu a udělá si produktové srovnání. Večeře Sony v Divinis ale ukázala něco jiného – že v době permanentního hluku může být největším luxusem právě chvíle ticha.