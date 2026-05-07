UGO slaví 20 let na trhu, z jednoho freshbaru vyrostla síť desítek provozoven

Značka UGO letos slaví 20 let od svého vzniku. Kampaň k výročí připomíná, že řetězec freshbarů a salatérií prodával zdravé jídlo už dávno předtím, „než to bylo cool“.
Za zrodem značky UGO stojí manželé Marek Farník a Kateřina Farníková, které během cesty do Austrálie inspirovala jednoduchost tamního přístupu ke zdravému stravování. Koncept následně přenesli do Česka.
Z původního jednoho freshbaru se postupně stala síť čítající zhruba 60 provozoven. Klíčovým momentem v rozvoji značky bylo spojení se společností Kofola před 14 lety. Partnerství podle firmy potvrdilo sdílené hodnoty, a to důraz na kvalitu surovin a snahu dělat věci jinak.
Vedle sítě freshbarů a salaterií UGO rozvíjí také segment balených čerstvých šťáv. Ty vyrábí ve svém závodě v Krnově pomocí technologie paskalizace, která umožňuje zachovat čerstvost a chuť nápojů po dobu několika týdnů.
Značka dnes komunikuje nejen produkt, ale i širší filozofii, tedy snahu přinášet do každodenního života více rovnováhy. Výročí 20 let tak podle firmy není jen ohlédnutím za růstem, ale i potvrzením dlouhodobého směřování.