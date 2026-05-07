Světový fenomén Coca-Cola slaví 140 let

Před 140 lety namíchal lékárník John Stith Pemberton v Atlantě recepturu, která navždy změnila svět nápojů. Od 8. května 1886 prošla Coca-Cola vývojem od unikátního sirupu až po ikonické osvěžení, které dnes znají miliardy lidí na všech kontinentech. Tento příběh, postavený na tradici a inovacích, se navíc už více než půl století píše i u nás. Letos je to přesně 55 let od chvíle, kdy odstartovala oficiální výroba slavného nápoje Coca-Cola i v Československu.
Historie značky v tuzemsku sahá ale až ke konci druhé světové války, kdy se sem Coca-Cola dostala poprvé spolu s americkými vojáky. Známé jsou především příběhy ze západních Čech, kde se tehdy lahve tohoto nápoje neformálně směňovaly za plzeňské pivo. Skutečný zlom pak nastal v roce 1971 se zahájením licenční výroby ve společnosti Fruta Brno, díky které se značka stala součástí nabídky na československém trhu.
„Příběh společnosti Coca-Cola je především o schopnosti přicházet s novými nápady a zůstávat blízko lidem. Oslava výročí pro nás není jen ohlédnutím do historie, ale především impulzem dívat se dopředu, hledat nové inovace a způsoby, jak zůstat přirozenou součástí každodenního života našich spotřebitelů,“ uvádí Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a komunikace, Coca-Cola pro ČR a SR.
Za 140 let své existence se Coca-Cola stala globálním výrobcem nápojů s komplexním portfoliem, které zahrnuje více než 200 značek napříč kategoriemi od perlivých nápojů a variant bez cukru přes vody, džusy a čaje až po kávu.
Společnost staví na propojení silného globálního zázemí s odborným knowhow a zkušeností lidí na jednotlivých trzích. Právě tato synergie umožňuje společnosti Coca-Cola dlouhodobý růst i schopnost reagovat na měnící se potřeby spotřebitelů po celém světě.
„Klíčové pro nás je, že už 55 let vyrábíme nápoje přímo u nás. Nejsme jen distributor, ale i výrobce s dlouhodobou vazbou na region. Za tu dobu se Coca-Cola stala součástí života několika generací a na této tradici chceme stavět i v budoucnu,“ dodává Němcová.