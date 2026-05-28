Košík míří do ChatGPT, do roku 2030 čeká 15 procent objednávek od AI

Košík.cz jako první retailer v Česku i střední Evropě integrován se svou aplikací do ChatGPT. Zároveň končí pilotní provoz vlastního MCP serveru a otevírá ho vývojářům i široké veřejnosti. AI asistenti jako ChatGPT nebo Claude díky tomu nově zvládnou samostatně sestavit nákup, sledovat ceny, objednat doručení nebo do budoucna řešit reklamace.

Přímá integrace do OpenAI Marketplace umožňuje snadné nakupování z rozhraní ChatGPT. Login do účtu Košíku probíhá přímo na úrovni chatu a uživatel má přístup k inteligentnímu vyhledávání produktů, manipulaci s obsahem košíku, předvyplnění doručovacích údajů a kompletnímu odeslání objednávky na zvolenou adresu.

Chat přitom používá svůj interface a sdílí podle Košíku uživatelsky přívětivý přehled produktů nebo stavu objednávky ve stylu, na jaký jsou uživatelé zvyklí přímo na webu nebo aplikaci. Aplikace zároveň podporuje platbu kartou.

Podobné funkce (jen čistě textové) pak nabízí MCP server, který je dostupný na adrese https://mcp.kosik.cz/mcp/. Ten je z podstaty kompatibilní s hlavními AI asistenty a dá se považovat za první krok ke snadnému nakupování pomocí agentů. Jediný rozdíl je nutnost platit přes webové rozhraní.

„Podíl konverzací a AI searche samozřejmě raketově roste. Už teď je jasné, že to je budoucí klíčový zdroj provozu. Takže jen logicky jdeme tam, kde jsou naši zákazníci,“ říká Jiří Sloup, Head of Architecture & AI v Košík.cz. „Pilotní provoz jasně ukázal, že to má smysl. Teď jsou to samozřejmě promile ze všech objednávek, do roku 2030 však počítáme s tím, že to bude až patnáct procent ze všech,“ dodává.

Košík funkce serveru bude dále rozvíjet, a to v souladu s komunitou. Do budoucna by chtěl umožnit agentům komunikovat se zákaznickou podporou, sdílet historii objednávek, realizovat opakované objednávky, uplatňovat reklamace nebo pracovat s informacemi o produktech – například výživových hodnotách. O funkcích však mohou rozhodnout přímo uživatelé.

„Chceme být v úzkém kontaktu s těmi, kteří s AI nejvíce experimentují a posouvají její možnosti dopředu. A je jedno, jestli jsou to firmy nebo jednotlivci. Rádi tak budeme sbírat informace o nejzajímavějších integracích a jejich autorům rádi přispějeme kredity na další experimenty,“ zmiňuje Sloup.

Podle něj otevírá MCP server zajímavé možnosti nejen jednotlivcům. Budoucnost vidí především ve firemní integraci. Košík už dnes nabízí specifickou platformu „Košík na recepci“, která k propojení přímo s firemními AI agenty vybízí. Zároveň se očekává velký zájem ze strany projektů třetích stran, například start-upů.

„V pilotním provozu MCP server využívaly nejvíc právě firmy, pro které je zajímavé automatizovat pravidelný závoz zásob, třeba ovoce nebo snídaní,“ uvádí Jiří Sloup. „A samozřejmě očekáváme i propojení s novými projekty,“ dodává.

AI ostatně považuje Košík za klíčový trend. V rámci AI strategie v současnosti rozvíjí agentické řízení procesů hned na několika frontách – ať už je to osobní produktivita týmů, vývoj, zapojení AI nástrojů přímo do aplikace nebo webu, ale také pricing či provozní automatizace.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

