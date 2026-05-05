Investown si na strategickou komunikaci vybrala FYI Prague

Investown, česká platforma pro skupinové investování do nemovitostí, zahajuje spolupráci s PR agenturou FYI Prague. Agentura se postará o strategickou komunikaci značky s cílem posílit povědomí o Investownu jako dostupné a jednoduché cestě ke zhodnocení úspor prostřednictvím nemovitostí. Společně pak chtějí také posílit pozici platformy v kontextu rostoucího zájmu o retailové investování v České republice a zaměřit se na profilaci klíčových leaderů a odborníků, včetně zakladatele a CEO Alana Pocka.

Investown je regulovaná crowdfundingová platforma s licencí České národní banky, pomocí níž lze investovat do prověřených realitních projektů po celé České republice, a to už od 500 korun. Na českém trhu působí od roku 2019 a jejím hlavním cílem je zpřístupnit investování do nemovitostí široké veřejnosti bez nutnosti disponovat velkým kapitálem.

„Investice do nemovitostí byly historicky vnímané jako doména bank a těch movitějších. Dnes na to jdeme naopak – umožňujeme lidem investovat od 500 korun, aby si každý mohl postavit silné a diverzifikované portfolio. FYI Prague nám pomůže tuto misi srozumitelně komunikovat širšímu publiku a ukázat, že investování do nemovitostí nemusí být složité ani drahé,“ říká zakladatel a CEO Investown Alan Pock.

„Na druhé straně je celý systém zásadní podporou pro menší developery díky propagaci jejich projektů a rychlému a efektivnímu financování. Ty nejúspěšnější projekty totiž skrze Investown dosahují cílových částek v horizontu několika dní,“ dodává.

První volba pro investory i developery

Cílem je vyprofilovat platformu coby lídra trhu dostupného realitního crowdfundingu v České republice. Stěžejní proto bude posílení a sjednocení brandimage a B2B komunikace značky, včetně profilace jejího leadera a zakladatele Alana Pocka. Neméně podstatnou část má tvořit produktová komunikace platformy, přehled a případové studie úspěšných projektů spolu s tržní a edukační komunikací v kontextu retailového investování a tématu finanční gramotnosti.

„Investown nás zaujal kombinací dostupnosti, transparentnosti a reálných výsledků pro investory. Je to platforma, která dělá přesně to, co slibuje – investování do nemovitostí dostupné opravdu pro každého. V době nepředvídatelnosti akciových trhů Češi potřebují a chtějí mít jinou smysluplnou alternativu, která jim pomůže ochránit jejich úspory. Je to rozhodně příběh, který stojí za to vyprávět,“ komentuje Jan Řezáč z FYI Prague.

Platforma, kterou využívá už více než 130 tisíc investorů, je součástí rychle rostoucího segmentu retailového investování. „Zájem o investování v Česku roste, přesto zůstává značná skupina váhajících, pro které mohou být právě ověřené realitní projekty skvělým prvním krokem. Investown se už teď pyšní i tím, že jako vůbec první start-up v České republice získal důvěru České spořitelny, která mu dala finanční podporu v rámci svého Seed Starter programu, na nás bude, aby si získal důvěru i široké veřejnosti,” dodává Account Directorka Kateřina Kubatová, která bude mít projekt spolu s Janem Řezáčem a PR managerkou Editou Schejbalovou v FYI Prague na starost.

