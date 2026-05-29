Investiční skupina SPM novým vlastníkem značky ZOOT

 Investiční skupina SPM oznamuje odkup ochranných známek a webových domén známé módní značky ZOOT. Cílem nových vlastníků je značce ZOOT postupně vrátit silnou pozici na českém módním trhu. ZOOT se má postupně představit v novém konceptu, který bude stavět na kombinaci silného brandu, zkušeností s e-commerce a moderního zákaznického přístupu.

Noví vlastníci nyní připravují další strategii rozvoje značky, podobu budoucí nabídky i nové směřování celého projektu. První konkrétní kroky chtějí představit již začátkem letošního podzimu.

„Dlouhodobě hledáme příležitosti, kde dává smysl spojit známou českou značku, silný management a kapitál pro další růst. ZOOT má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt. O rozvoj ZOOTu se v rámci naší skupiny bude starat tým e-shopu trenyrkarna.cz a maluna.cz pod vedením Adama Rožánka,“ říká Slavomír Pavlíček, partner investiční skupiny SPM.

ZOOT patřil v minulých letech mezi nejznámější české módní e-commerce projekty a výrazně ovlivnil podobu online prodeje módy v České republice. Průkopnická značka byla spojována především s důrazem na design, marketing a inovativní přístup k online nakupování.

Investiční skupina SPM se dlouhodobě zaměřuje na investice do českých firem a značek s potenciálem dalšího růstu. Díky nedávným akvizicím patří do portfolia SPM také tuzemská oděvní značka KARA Trutnov, módní a designový projekt Freshlabels, značka pánské módy FERATT, tradiční fashion brand Pietro Filipi,
e-commerce projekty společnosti DaniDarx jako trenyrkarna.cz, maluna.cz a jejich značky STYX a Nedeto.

Tisková zpráva

