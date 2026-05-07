Allegro se přidává k fanouškům. Bude oficiálním sponzorem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji

Allegro se letos zapojuje do nejsledovanější sportovní události roku v Česku. Online tržiště se stalo oficiálním sponzorem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2026. Pro Allegro to znamená být součástí hokejového dění, a to jak v arenách, tak u fanoušků doma.
„Lední hokej má v Česku výjimečné postavení, proto s radostí podporujeme sport s dlouhouletou tradicí, který vychovává talenty světové úrovně. Pro nás jako značku je to i potvrzení našich závazků a dlouhodobých ambicí na českém trhu,“ říká Monika Brichtová, mluvčí Allegro.cz. „Víme, že lední hokej Čechy spojuje, a právě u těchto momentů chceme být jako značka přítomní,“ dodává.
V roli oficiálního sponzora získá Allegro výraznou viditelnost napříč celým turnajem. Partnerství zahrnuje také originální fanouškovské aktivity, které propojí lední hokej s online prostředím a rozšíří možnosti, jak šampionát sledovat a aktivně prožívat i mimo samotné zápasy.
Podle dat sledovanosti patří zápasy z mistrovství světa každoročně mezi nejsledovanější vysílání v Česku, což potvrzuje jeho silnou a stabilní popularitu. Z aktuálního průzkumu pro Allegro.cz navíc vyplývá, že téměř tři čtvrtiny Čechů sledují lední hokej pravidelně nebo alespoň občas a většina z nich u něj zůstává i ve chvílích, kdy nehraje česká reprezentace.
„Zápasy mají pro Čechy silný emocionální rozměr a přirozeně je u fandění spojují. Pro Allegro to znamená příležitost být se zákazníky u těchto silných momentů a nabídnout jim přesně to, co právě hledají – ať už jde o fanouškovské vybavení, elektroniku nebo drobnosti a doplňky do domácnosti či na zahradu, které zážitek ze zápasu ještě víc zpříjemní,“ uvádí společnost.