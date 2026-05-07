AC Sparta Praha a ČSOB posilují strategické partnerství. Prioritou zůstává fanouškovský zážitek a technologie

Fotbalový klub AC Sparta Praha a skupina ČSOB oznamují pokračování a další prohloubení svého strategického partnerství, které bylo zahájeno v sezoně 2022/2023. Spolupráce se během tří let rozvinula v komplexní vztah s ambicí dlouhodobě zlepšovat fanouškovský zážitek a přinášet inovace na pomezí sportu a moderního bankovnictví.

„Partnerství, které začalo jako inovativní spolupráce v oblasti plateb a služeb pro fanoušky, se postupně proměnilo ve strategický vztah. V další etapě se chceme ještě více zaměřit na digitální služby, zjednodušování servisu pro fanoušky a další propojování světa sportu s bankovními technologiemi,“ shodují se Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha, a Martin Jarolím, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retailové bankovnictví.

Klíčovým pilířem spolupráce zůstává Sparta karta, unikátní platební karta vydávaná ve spolupráci s Mastercard. Ta dnes představuje nejen designový prvek klubové identity, ale také plnohodnotný bankovní produkt, který fanouškům přináší řadu praktických výhod. Držitelům karty umožňuje využívat zvýhodněné nabídky, účastnit se speciálních akcí a stát se součástí širšího sparťanského ekosystému, ve kterém se propojují finance, identita a emoce spojené s klubem.

„Spolupráce s ČSOB nás baví především svou aktivní povahou. Není založená jen na vizibilitě, ale na skutečném propojení, které naplňuje cíle partnera, klubu i fanoušků,“ říká Eva Šťastná, ředitelka oddělení péče o partnery AC Sparta Praha.

Digitalizace stadionu a vyšší komfort při zápasech

Během uplynulých tří let prošla epet ARENA na Letné významnou technologickou modernizací. Díky expertnímu know-how ČSOB byly na stadionu plošně zavedeny bezhotovostní platby a stadion se stal plně cashless arénou. Tento krok významně přispěl k plynulejšímu odbavení návštěvníků, vyššímu komfortu během zápasů a modernímu fanouškovskému zážitku, který dnes patří ke standardům špičkových evropských klubů.

„Za tři roky spolupráce jsme zrealizovali řadu technologických inovací, které zlepšují zážitek fanoušků nejen na stadionu, ale i mimo něj. Těšíme se na další rozvoj partnerství, které opět posune hranice fanouškovského zážitku,“ doplňuje Miloš Minčič z ČSOB, zodpovědný za strategická partnerství a inovace.

Symbolickým zahájením nové etapy partnerství se stalo setkání zástupců ČSOB a klíčových představitelů sportovního úseku AC Sparta Praha v centrále banky. Odborného programu se zúčastnili hlavní trenér Brian Priske, vedoucí fyzioterapie Jan Čápek a hlavní lékař klubu Jan Frühauf. Diskuse se zaměřila na paralely mezi vrcholovým sportovním výkonem, wellbeingem a moderním bankovnictvím – zejména v oblastech práce s daty, preciznosti, dlouhodobé udržitelnosti výkonu a péče o „klienta“, v tomto případě hráče.

Tisková zpráva

