Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Penny míří na letní festivaly. Nabídnout chce občerstvení, zábavu i produkty

Penny vstupuje do letní festivalové sezony v Česku. Na akcích Mezi ploty, Beats for Love a Hrady CZ nabídne nejen občerstvení a speciální festivalovou nabídku produktů značky PNY, ale i doprovodný program. Svou účastí potvrzuje ambici být zákazníkům nablízku i ve chvílích zábavy, odpočinku a společných zážitků.

Penny letos propojuje festivaly napříč žánry i publikem. Zatímco na Beats for Love osloví především mladé návštěvníky v prostředí plném hudby a energie, festival Mezi ploty nabídne prostor pro rodiny s dětmi a pohodovou atmosféru. Hrady CZ pak umožní Penny být součástí letního programu napříč regiony České republiky.

„V Česku dlouhodobě rosteme, a proto hledáme nové způsoby, jak oslovit mladší generaci. Festivaly pro nás představují atraktivní prostředí plné hudby, emocí a silných zážitků. Chceme být jejich přirozenou součástí a nabídnout návštěvníkům to, co je pro Penny typické, tedy výhodné nabídky a akce, a představit PENNY jako značku, která umí být dostupná i zábavná,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení advertisingu Penny.

Beats for Love

Na festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích připraví Penny vlastní program, tři občerstvovací stanice i speciální nabídku produktů značky PNY za jednotnou cenu 9,90 Kč. Návštěvníci si mohou pochutnat na zmrzlině, ovoci, sušenkách, brambůrkách nebo párcích v rohlíku. Součástí programu bude také Slevové tornádo, při němž mezi návštěvníky budou z výšky padat slevové kupóny a výherní letáky.

Penny zde představí i koncept Dobrý soused, který nabídne praktické drobnosti pro pohodlnější festivalový den. Partnerství doplní také Zion Stage by Penny.

Mezi ploty

Na festivalu Mezi ploty, který se uskuteční 30. a 31. května v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, připraví Penny zázemí pro rodiny. Chybět nebude cateringový stan s nabídkou teplého i studeného občerstvení, doplňkový prodej snacků, ovoce nebo párků v rohlíku ani dětská zóna inspirovaná konceptem food pikniku. Děti se zde budou moci zapojit do soutěží a zábavných aktivit. Penny je hrdým partnerem celého dvoudenního festivalu a přispěje k příjemné atmosféře pro malé i velké návštěvníky.

Hrady CZ

Na festivalu Hrady CZ s autentickou českou atmosférou nabídne Penny zónu s občerstvením za příznivé ceny a s důrazem na dostupnost a kvalitu. Součástí zóny bude i dětský prostor s bohatým programem plným her a soutěží nejen o sladké odměny.

Pro hosty stanových městeček bude připravena Penny prodejna se základním drogistickým zbožím, čerstvým ovocem a zeleninou nebo možností pohodlné snídaně přímo v areálu festivalu.

Speciálně pro hudební a letní akce vznikla řada produktů PNY s festivalovým brandingem. Penny je letos zařadí do své festivalové komunikace a nabídne tak návštěvníkům jednoduché, dostupné a rychlé občerstvení.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-15
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-15
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Klára Blažková Alza
Komunita a lidé
CMO Alzy: Kdybychom se řídili jen daty, nikam bychom se neposunuli
Jiří Jón ČSOB
Komunita a lidé
Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
a blue background with lines and networks illustration
Online a social
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026

MAM Exkluzivně v časopise

Olša FOTO Jiri Turek
Komunita a lidé
Olša: Kalifornští Češi mají zájem o své kořeny
Apple Store at 5th Ave in Manhattan, New York City
Zadavatelé a značky
Apple: Anatomie značky, která naučila svět chtít víc
Ontario
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Miska zvítězila nad půllitrem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland uvádí filmový spot „Z lásky k srdci“
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ