Penny míří na letní festivaly. Nabídnout chce občerstvení, zábavu i produkty

Penny vstupuje do letní festivalové sezony v Česku. Na akcích Mezi ploty, Beats for Love a Hrady CZ nabídne nejen občerstvení a speciální festivalovou nabídku produktů značky PNY, ale i doprovodný program. Svou účastí potvrzuje ambici být zákazníkům nablízku i ve chvílích zábavy, odpočinku a společných zážitků.
Penny letos propojuje festivaly napříč žánry i publikem. Zatímco na Beats for Love osloví především mladé návštěvníky v prostředí plném hudby a energie, festival Mezi ploty nabídne prostor pro rodiny s dětmi a pohodovou atmosféru. Hrady CZ pak umožní Penny být součástí letního programu napříč regiony České republiky.
„V Česku dlouhodobě rosteme, a proto hledáme nové způsoby, jak oslovit mladší generaci. Festivaly pro nás představují atraktivní prostředí plné hudby, emocí a silných zážitků. Chceme být jejich přirozenou součástí a nabídnout návštěvníkům to, co je pro Penny typické, tedy výhodné nabídky a akce, a představit PENNY jako značku, která umí být dostupná i zábavná,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení advertisingu Penny.
Beats for Love
Na festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích připraví Penny vlastní program, tři občerstvovací stanice i speciální nabídku produktů značky PNY za jednotnou cenu 9,90 Kč. Návštěvníci si mohou pochutnat na zmrzlině, ovoci, sušenkách, brambůrkách nebo párcích v rohlíku. Součástí programu bude také Slevové tornádo, při němž mezi návštěvníky budou z výšky padat slevové kupóny a výherní letáky.
Penny zde představí i koncept Dobrý soused, který nabídne praktické drobnosti pro pohodlnější festivalový den. Partnerství doplní také Zion Stage by Penny.
Mezi ploty
Na festivalu Mezi ploty, který se uskuteční 30. a 31. května v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, připraví Penny zázemí pro rodiny. Chybět nebude cateringový stan s nabídkou teplého i studeného občerstvení, doplňkový prodej snacků, ovoce nebo párků v rohlíku ani dětská zóna inspirovaná konceptem food pikniku. Děti se zde budou moci zapojit do soutěží a zábavných aktivit. Penny je hrdým partnerem celého dvoudenního festivalu a přispěje k příjemné atmosféře pro malé i velké návštěvníky.
Hrady CZ
Na festivalu Hrady CZ s autentickou českou atmosférou nabídne Penny zónu s občerstvením za příznivé ceny a s důrazem na dostupnost a kvalitu. Součástí zóny bude i dětský prostor s bohatým programem plným her a soutěží nejen o sladké odměny.
Pro hosty stanových městeček bude připravena Penny prodejna se základním drogistickým zbožím, čerstvým ovocem a zeleninou nebo možností pohodlné snídaně přímo v areálu festivalu.
Speciálně pro hudební a letní akce vznikla řada produktů PNY s festivalovým brandingem. Penny je letos zařadí do své festivalové komunikace a nabídne tak návštěvníkům jednoduché, dostupné a rychlé občerstvení.