Desperados pokračuje v zálohování. Desperados Mojito je nově ve vratné třetince

Značka Desperados pokračuje v rozšiřování zálohovatelného portfolia a nově přináší další oblíbenou příchuť, Desperados Mojito, ve vratné skleněné třetince. Po zavedení zálohování pro vlajkový produkt Desperados Original na podzim 2024 tak rozšiřuje cirkulární řešení o další produkt.
V dnešní rychlé době, kdy jsou mladí lidé často pod tlakem, roste podle Desperada potřeba spontánních momentů, kdy se veřejnost uvolní a nechá věci plynout. Právě tyto chvíle má tvořit DNA značky. Desperados má patřit k momentům, kdy se party rozjíždí. Ovšem i v rámci zábavy zůstává zodpovědný přístup její přirozenou součástí.
Značka Desperados chce dlouhodobě ukazovat, že nespoutaná zábava a zodpovědný přístup mohou jít ruku v ruce. „Rozšíření zálohovatelné řady o Desperados Mojito je dalším krokem v našem závazku k cirkulárnějšímu fungování. Vratné lahve mohou projít více než 40 životními cykly, což snižuje množství potřebného obalového materiálu i jejich uhlíkovou stopu, a jsme rádi, že tuto možnost nově nabízíme i u této příchuti,“ uvádí Lenka Stachová, která má na starosti komunikaci značky Desperados.
Záloha za skleněnou třetinku Desperados se uplatňuje standardně během nákupu a vrací se zpět při jejím vrácení prostřednictvím vratných automatů na skleněné obaly, které jsou k dispozici v prodejnách retailerů.