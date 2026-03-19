Taste bude řídit sociální sítě značky Loterie Maxa

Digitální agentura Taste navazuje nové partnerství se společností Loterie Maxa, českou loterijní značkou působící na trhu hazardních her. Spolupráce odstartovala v březnu 2026 na základě vyhraného výběrového řízení. Agentura bude pro značku zajišťovat kompletní správu sociálních sítí, tvorbu obsahové strategie i podporu placené distribuce obsahu.
Cílem spolupráce je posílit značku Loterie Maxa v online prostředí, zvýšit engagement komunity a dlouhodobě budovat její rozpoznatelnost i důvěryhodnost. „Výhra v tendru pro Loterii Maxa je pro nás potvrzením, že umíme spojit kreativitu, strategii i byznysový přesah do jednoho funkčního celku. Sociální sítě dnes nejsou jen o zábavě, ale o systematickém budování značky a vztahu s publikem. Naším cílem je servírovat obsah, který bude mít šťávu, jasný koncept i dlouhodobý efekt a pod který se budeme chtít společně podepsat,“ říká Jan Makovička, CEO agentury Taste.
Společnost Loterie Maxa se rozhodla pro spolupráci s Taste zejména díky strategickému přístupu k obsahu, zkušenostem s budováním značek v digitálním prostředí a schopnosti propojit kreativní koncept s měřitelnými výsledky.
„Sociální sítě se rychle mění a my s nimi. Chceme pracovat s odvážnějším obsahem, aby nás přiblížil lidem, kteří nás doteď mohli míjet. Od agentury Taste očekáváme, že nám pomůže posunout komunikaci na level odpovídající moderní loterijní značce,“ dodává Tamara Kučerová, seniorní specialistka marketingu ve společnosti Loterie Maxa.