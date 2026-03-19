Taste bude řídit sociální sítě značky Loterie Maxa

Digitální agentura Taste navazuje nové partnerství se společností Loterie Maxa, českou loterijní značkou působící na trhu hazardních her. Spolupráce odstartovala v březnu 2026 na základě vyhraného výběrového řízení. Agentura bude pro značku zajišťovat kompletní správu sociálních sítí, tvorbu obsahové strategie i podporu placené distribuce obsahu.

Cílem spolupráce je posílit značku Loterie Maxa v online prostředí, zvýšit engagement komunity a dlouhodobě budovat její rozpoznatelnost i důvěryhodnost. „Výhra v tendru pro Loterii Maxa je pro nás potvrzením, že umíme spojit kreativitu, strategii i byznysový přesah do jednoho funkčního celku. Sociální sítě dnes nejsou jen o zábavě, ale o systematickém budování značky a vztahu s publikem. Naším cílem je servírovat obsah, který bude mít šťávu, jasný koncept i dlouhodobý efekt a pod který se budeme chtít společně podepsat,“ říká Jan Makovička, CEO agentury Taste.

Společnost Loterie Maxa se rozhodla pro spolupráci s Taste zejména díky strategickému přístupu k obsahu, zkušenostem s budováním značek v digitálním prostředí a schopnosti propojit kreativní koncept s měřitelnými výsledky. Cílem partnerství je posílit komunikaci značky na sociálních sítích, zvýšit interakci s komunitou a dlouhodobě pracovat s brand buildingem v konkurenčním prostředí loterijního trhu.

„Sociální sítě se rychle mění a my s nimi. Chceme pracovat s odvážnějším obsahem, aby nás přiblížil lidem, kteří nás doteď mohli míjet. Od agentury Taste očekáváme, že nám pomůže posunout komunikaci na level odpovídající moderní loterijní značce,“ dodává Tamara Kučerová, seniorní specialistka marketingu ve společnosti Loterie Maxa.

Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek

MAM Exkluzivně v časopise

Photojournalist documenting war and conflict
Zadavatelé a značky
Válka a konec neutrality. Jak komunikovat během válečného konfliktu?
Václav Moravec
Média a trh
Kauza Moravec ukázala, že lidé přestali chápat média
pexels-cottonbro-4865515
Analýzy a data
Výzkum APRA: Co motivuje mladé zůstat v PR?
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
