Sportovní event jako samostatné médium. Impresa Films spouští specializované content studio Brigade

Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který musí žít v reálném čase. Produkční studio Impresa Films na tento vývoj reaguje spuštěním divize Brigade, úzce specializovaného content studia.

„Změnila se očekávání klientů i publika. Sportovní eventy by dnes už neměly fungovat jen jako prostor, kde si partneři vyvěsí logo, ale primárně jako tvůrci komunit a současně jako médium, které dokáže partnerské značce dodat verifikaci a autenticitu,” vysvětluje Jan Hadraba, výkonný producent a režisér Impresa Films.  „Emoce z akce rychle vyprchají, pokud s nimi organizátoři a značky nepracují dál. Právě obsah umožňuje tyto momenty zachytit a dlouhodobě z nich těžit. Brigade vzniká proto, aby firmy tuto transformaci neprospaly a dokázaly z každé vteřiny na trati nebo na hřišti vytěžit maximum,“ dodává.

Brigade dle svých slov staví na týmu, který rozumí specifickému tempu sportu i technickým detailům v automotive. Tento přístup si studio v praxi ověřilo již při spolupráci na projektech Kolo pro život od Petr Čech sport nebo Škoda Auto, kde je schopnost reagovat v reálném čase klíčová.

„Zatímco jednotlivci často narážejí na své kapacity a velké agentury zase na složitost procesů, my kombinujeme rychlost content studia se zázemím velké produkce. Naším cílem není jen pěkný videomateriál, ale funkční nástroj, který například organizátorům pomůže prodat vstupenky a značkám aktivovat sponzoring,“ říká Aleš Mazánek, hlavní kameraman a kreativec nové Brigade. Podle něj je klíčem k úspěchu sehraná skupina specialistů, která řeší vše od kreativy po postprodukci pod jednou střechou. To dovoluje držet jednotný vizuální styl a doručovat výstupy v rekordním čase, od live obsahu přímo z akce až po filmová aftermovies.

Brigade se profiluje jako partner pro celý sportovní ekosystém: od organizátorů a klubů až po klíčové sponzory a samotné sportovce. Jako velkou výhodu pak vnímá propojení se zázemím mateřské Impresa Films. „Klienti tak získávají dravost malého studia, ale s jistotou a infrastrukturou velké produkce, včetně možnosti okamžitě škálovat obsah až do úrovně televizních kampaní,“ tvrdí studio.

„Sport nečeká a emoce vyprchají rychle. Naším úkolem je zachytit moment v nejvyšší kvalitě a dostat ho k lidem dřív, než opadne adrenalin. Právě v propojení filmového standardu s rychlostí sociálních sítí vidíme budoucnost sportovního marketingu,“ uzavírá výkonný producent Jan Hadraba.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
