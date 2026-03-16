Sportovní event jako samostatné médium. Impresa Films spouští specializované content studio Brigade

Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který musí žít v reálném čase. Produkční studio Impresa Films na tento vývoj reaguje spuštěním divize Brigade, úzce specializovaného content studia.
„Změnila se očekávání klientů i publika. Sportovní eventy by dnes už neměly fungovat jen jako prostor, kde si partneři vyvěsí logo, ale primárně jako tvůrci komunit a současně jako médium, které dokáže partnerské značce dodat verifikaci a autenticitu,” vysvětluje Jan Hadraba, výkonný producent a režisér Impresa Films. „Emoce z akce rychle vyprchají, pokud s nimi organizátoři a značky nepracují dál. Právě obsah umožňuje tyto momenty zachytit a dlouhodobě z nich těžit. Brigade vzniká proto, aby firmy tuto transformaci neprospaly a dokázaly z každé vteřiny na trati nebo na hřišti vytěžit maximum,“ dodává.
Brigade dle svých slov staví na týmu, který rozumí specifickému tempu sportu i technickým detailům v automotive. Tento přístup si studio v praxi ověřilo již při spolupráci na projektech Kolo pro život od Petr Čech sport nebo Škoda Auto, kde je schopnost reagovat v reálném čase klíčová.
„Zatímco jednotlivci často narážejí na své kapacity a velké agentury zase na složitost procesů, my kombinujeme rychlost content studia se zázemím velké produkce. Naším cílem není jen pěkný videomateriál, ale funkční nástroj, který například organizátorům pomůže prodat vstupenky a značkám aktivovat sponzoring,“ říká Aleš Mazánek, hlavní kameraman a kreativec nové Brigade. Podle něj je klíčem k úspěchu sehraná skupina specialistů, která řeší vše od kreativy po postprodukci pod jednou střechou. To dovoluje držet jednotný vizuální styl a doručovat výstupy v rekordním čase, od live obsahu přímo z akce až po filmová aftermovies.
Brigade se profiluje jako partner pro celý sportovní ekosystém: od organizátorů a klubů až po klíčové sponzory a samotné sportovce. Jako velkou výhodu pak vnímá propojení se zázemím mateřské Impresa Films. „Klienti tak získávají dravost malého studia, ale s jistotou a infrastrukturou velké produkce, včetně možnosti okamžitě škálovat obsah až do úrovně televizních kampaní,“ tvrdí studio.
„Sport nečeká a emoce vyprchají rychle. Naším úkolem je zachytit moment v nejvyšší kvalitě a dostat ho k lidem dřív, než opadne adrenalin. Právě v propojení filmového standardu s rychlostí sociálních sítí vidíme budoucnost sportovního marketingu,“ uzavírá výkonný producent Jan Hadraba.