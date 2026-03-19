mBank zahájila mediální spolupráci se skupinou Dentsu

mBank a komunikační skupina Dentsu Czech Republic spojily začátkem letošního roku síly v oblasti mediální strategie a nákupu. O kompletní správu klíčových mediatypů a strategické plánování se stará tým agentury Carat.
Spolupráce se zaměřuje na využití celého mediálního mixu mBank na českém trhu. Tým agentury Carat pro klienta zajišťuje plánování a nákup offline médií, včetně televizní inzerce, venkovní reklamy a dalších tradičních formátů. Součástí kooperace jsou také digitální kampaně s využitím pokročilého datového cílení a rovněž performance kampaně zaměřené na optimalizaci výkonnostních kanálů.
Hlavním cílem společných aktivit je další posílení pozice mBank na trhu prostřednictvím moderních přístupů k nákupu médií a jejich vzájemného propojení. „Spolupráce s mBank je pro nás velkou příležitostí pracovat pro progresivní značku, která klade důraz na klientskou zkušenost. Naším úkolem je zajistit, aby komunikace mBank byla maximálně efektivní napříč všemi kanály – od budování povědomí o značce až po precizní výkon v digitálním prostředí,“ uvádí Martin Hanzal, výkonný ředitel agentury Carat.
Společné aktivity byly zahájeny v lednu 2026 a plynule navazují na aktuální potřeby banky. „Naším dlouhodobým cílem je systematický růst značky i základny klientů kteří aktivně využívají naše produkty a služby. Věříme, že spoluprací s Dentsu navážeme na pevné základy a budeme je dále úspěšně rozvíjet skrze efektivní mediální strategii zaměřenou na posilování značky i na oslovování nových klientů,“ dodává Tereza Froňková, marketingová ředitelka mBank pro Česko a Slovenskou republiku.