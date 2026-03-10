CzechTourism zveřejnil neobjevené skvosty Česka pro rok 2026

Česko nabízí mnohem víc než jen nejznámější památky a turistické magnety. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism společně s regionálními partnery i letos představuje výběr neobjevených skvostů. Projekt každoročně upozorňuje na méně známé lokality napříč regiony, které stojí mimo hlavní turistické trasy, přesto mají návštěvníkům co nabídnout – silný příběh, jedinečnou atmosféru i autentický zážitek.
Místa mimo hlavní proud
Neobjevené skvosty dlouhodobě upozorňují na místa, která často zůstávají ve stínu známějších destinací. Přesto dokážou překvapit svou historií, architekturou, přírodními scenériemi i osobitým geniem loci. Jednotlivé kraje nominují lokality, které podle nich stojí za větší pozornost návštěvníků.
Přehled těchto tipů nabízí inspiraci k cestám do regionů a zároveň pomáhá rozkládat turistickou návštěvnost do širšího území. Kompletní seznam letošních neobjevených skvostů lidé najdou na portálu Kudy z nudy i na datovém webu Tourdata.cz.
„Přehled neobjevených skvostů, který každoročně připravujeme, má jasný cíl – chceme představit méně navštěvovaná, přesto velmi atraktivní místa a podpořit tak rovnoměrné rozložení cestovního ruchu napříč regiony. Výsledkem je menší zátěž pro známé lokality, a naopak přínos pro místa, která návštěvníci dosud míjeli. To vše v duchu odpovědného cestování. V neposlední řadě poukazujeme na to, že celá řada neobjevených skvostů nabízí stále živé tradice a folklór. Tedy zážitky, které oslovují nejen zahraniční návštěvníky, ale často i samotné Čechy. Právě taková místa pomáhají ukázat Česko v celé jeho rozmanitosti a autenticitu, která k naší zemi neodmyslitelně patří,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Tipy z Čech: architektura, technika i jedinečné příběhy
Letošní výběr přináší pestrou paletu míst napříč regiony – od architektonických památek přes technické unikáty až po přírodní zajímavosti. Kompletní přehled neobjevených skvostů zahrnuje desítky lokalit napříč celým Českem.
Praha připomíná, že i hlavní město skrývá méně známé poklady. Bílkovu vilu v Praze 6 navrhl sochař a architekt František Bílek jako originální spojení ateliéru a rodinného domu. Výrazná symbolistní architektura i interiér plný autorových děl patří k nejpozoruhodnějším stavbám počátku 20. století. Technickou historii metropole představuje Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, unikátní industriální památka z konce 19. století, která dnes návštěvníky seznamuje s vývojem pražské kanalizace. Zajímavý pohled do nedávné minulosti nabízí také protiatomový kryt z dob studené války Bunkr Folimanka. Ten mimo jiné „vystupuje“ i v nejnovější knize Dana Browna „Tajemství všech tajemství“.
Jihočeský kraj zve do Památníku dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, který připomíná osobnost druhého československého prezidenta a zároveň nabízí klidné prostředí v okolí Benešovy vily a hrobky. Za návštěvu stojí též Muzeum v Radomyšli, jež přibližuje historii jihočeského městečka a každodenní život jeho obyvatel v minulosti. Milovníci tajemných chodeb si pak přijdou na své ve Slavonickém podzemí, jedné z nejstarších částí města.
Ve Středočeském kraji zaujme například Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích – barokní areál s bohatou historií, který dnes slouží jako kulturní a komunitní centrum regionu. Technickou minulost připomíná Huť Barbora v Jincích, bývalý železářský provoz v Brdech, kde se návštěvníci seznámí s historií výroby železa i průmyslového rozvoje regionu. Nedaleko stojí také historická Fara v Dolní Krupé, která patří mezi zajímavé stavby venkovské architektury tohoto regionu.
Plzeňský kraj nabízí romantickou atmosféru zámku Rabštejn nad Střelou, jednoho z nejmenších historických měst v Evropě. Zajímavou expozici přibližující historii česko-německého pohraničí nabízí Muzeum příhraničí ve Kdyni. A Křížový vrch u Stodu zase láká na výhledy do krajiny i příjemné místo pro výlet v okolní přírodě.
Karlovarský kraj představuje Komorní hůrku u Františkových Lázní – nejmladší sopku na území Česka, která byla předmětem vědeckých sporů už v době Johanna Wolfganga Goetha. Zcela jinou atmosféru nabízí Latinská knihovna v Jáchymově s unikátní sbírkou historických tisků připomínající dobu, kdy město patřilo mezi nejvýznamnější hornická centra Evropy. Za návštěvu stojí také Galerie Marienbad v Mariánských Lázních.
Liberecký kraj láká na rozhlednu U borovice v Podkrkonoší, odkud se otevírají krásné výhledy do okolní krajiny. Historii regionu připomíná zámek Hrubý Rohozec u Turnova, jehož interiéry zachycují život šlechty v různých obdobích. Zajímavou památkou je také Johanitská komenda v Českém Dubu – ojedinělý středověký areál spojený s řádem johanitů.
Pardubický kraj připomíná slavného skladatele Bohuslava Martinů a jeho rodnou světničku v Poličce, která se nachází ve věži kostela sv. Jakuba. Nedaleko stojí také zřícenina gotického hradu Košumberk s krásným výhledem do krajiny a expozicí věnovanou historii regionu. Uměleckou atmosféru nabízí Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově, kde slavný malíř trávil významnou část svého tvůrčího života.
Královéhradecký kraj láká do ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře, který vznikl jako unikátní projekt ochrany mokřadní krajiny a dnes patří mezi významná místa pro pozorování ptactva. Hudební tradici regionu připomíná Muzeum PETROF v Hradci Králové, jež přibližuje historii jedné z nejznámějších evropských značek klavírů. K zajímavostem regionu patří také Broumovská skupina kostelů. Jde o soubor barokních staveb spojených se jmény architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Ústecký kraj představuje Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech u Mostu, kde se návštěvníci seznámí s historií těžby uhlí i průmyslovým rozvojem severních Čech. Rozhledna Tanečnice u Mikulášovic, nejsevernější rozhledna v Česku, zase nabízí výhledy na krajinu Českého Švýcarska i sousedního Německa. Nabídku doplňuje zámek Poláky, který patří mezi méně známé historické památky regionu.
Morava a Slezsko: tradice, historie i regionální zajímavosti
Na Vysočině zaujme technická památka Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – historická hamernická dílna, kde se návštěvníci seznámí s tradičním zpracováním železa. Zámecký areál v Žirovnici s renesančním zámkem nabízí pohled do života šlechty, jednu z největších freskových výzdob v Čechách i expozice věnované knoflíkářství a perleti. Zcela jiný příběh pak vypráví výstava věnovaná malířce Míle Doležalové v Telči.
Jihomoravský kraj připomíná židovskou historii regionu v Synagoze maior, dnes jediné zachované synagoze v boskovickém židovském městě. Region zve i do Strážnice, kde stojí zámek s bohatou historií i rozsáhlým parkem. Nedaleko Vranovské přehrady čeká na návštěvníky zřícenina hradu Cornštejn, která láká romantickou atmosférou i výhledem na okolní krajinu.
Olomoucký kraj nabízí návštěvu Javoříčských jeskyní, jež patří mezi nejkrásnější krasové jeskyně v Česku a prosluly mimořádně bohatou krápníkovou výzdobou. V současnosti jsou také největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců u nás. Reprezentativní Arcibiskupský palác v Olomouci zase připomíná význam města jako historického centra moravské církevní správy. Za návštěvu stojí i hrad a zámek Kolštejn v malebné horské vesničce Branná.
Zlínský kraj láká na Park a skanzen Rochus v Uherském Hradišti, přírodní a kulturně-historický areál přibližující tradiční lidovou architekturu i každodenní život na Slovácku. Zajímavou modernistickou stavbou tohoto regionu je také Zikmundova vila ve Zlíně – kulturní památku s bohatou historií a unikátním interiérem, která nabízí fascinující pohled do minulosti. V neposlední řadě stojí za návštěvu i Muzeum Kroměřížska s bohatými sbírkami dokumentujícími historii a kulturu oblasti.
Moravskoslezský kraj nabízí například dřevěné roubené domy zvané Dřevěnky na Borku v Třinci. Patří mezi nejcennější ukázky lidové architektury v regionu a jsou poslední z původně dvaceti dřevěnek, jež dříve v dělnické kolonii na Borku stály. Centrum tradičních technologií v Příboře zase představuje stará řemesla a technické dovednosti, které formovaly život místních komunit. Nabídku regionu mimo hlavní trasy doplňuje Hornoměstské podzemí – Stříbrný důl v Horním Městě přibližující hornickou historii regionu.
Autentické zážitky v regionech
Neobjevené skvosty potvrzují, že silné zážitky často čekají mimo hlavní turistické trasy. Taková místa nabízejí klid, autenticitu i bližší kontakt s místní kulturou a tradicemi. Projekt dlouhodobě pomáhá rozvíjet cestovní ruch v regionech a zároveň ukazuje, jak pestré a rozmanité Česko je – od historických památek přes technické unikáty až po přírodní lokality, které stále čekají na své objevení.