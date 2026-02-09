Zadavatelé a značky
Vision Thing měří v DOOH detailní demografická data i emoce publika v reálném čase

Outdoorová síť ConceptOOH společností Euronova Group a Vision Thing přináší na český trh novou generaci měřitelnosti digitální venkovní reklamy. Inzerenti nyní získají přesná demografická data, informace o pozornosti publika i unikátní analýzu jeho nálady.

Digitální venkovní reklama v Česku vstupuje do nové éry. Síť ConceptOOH, společný projekt společností Euronova Group a Vision Thing plošně nasadila technologii, která posouvá standardy měření kampaní na úroveň známou z online marketingu. Inzerenti tak mají k dispozici anonymizovaná data o věku, pohlaví i míře pozornosti, kterou lidé reklamě věnují, a to včetně jejich aktuální nálady.

Demografie, emoce i typ vozidla v reálném čase

Technologie je implementována napříč celou sítí digitálních obrazovek ConceptOOH, která zahrnuje venkovní LED plochy i vnitřní LCD obrazovky ve všech regionech České republiky. Systém v reálném čase vyhodnocuje věk, pohlaví a dobu, po kterou divák věnoval reklamě pozornost (tzv. attention metrics). Unikátem na českém trhu je pak schopnost rozpoznat náladu osloveného člověka.

Na reklamních plochách zaměřených na motoristy umí systém identifikovat typ projíždějícího vozidla, což otevírá nové možnosti cílení například pro automotive segment. Všechna tato data podle vyjádření společností mají inzerenti k dispozici okamžitě.

„Možnost pracovat s demografií a náladou publika v reálném čase posouvá efektivitu venkovní reklamy na zcela novou úroveň. Inzerentům to umožňuje reklamu mnohem lépe plánovat i optimalizovat,“ uvádí Richard Němec, CEO Vision Thing. Klíčem je podle něj detailní reporting. „Přímo v momentu zobrazení reklamy vyhodnocujeme, co se děje před obrazovkou, sledujeme počet osob a vozidel, věk, pohlaví, ale i náladu a pozornost publika. Tato data se ihned propisují do statistik konkrétní kampaně. Na odladění tohoto systému jsme intenzivně pracovali několik měsíců, abychom zadavatelům v naší programatické síti přinesli data, která skutečně pomáhají prodávat,“ vysvětluje.

45 obrazovek dnes, každá další automaticky

Nová technologie měření je v tuto chvíli aktivní na všech 45 obrazovkách sítě ConceptOOH. S jejím nasazením automaticky počítají provozovatelé i u všech budoucích ploch.

„Data o chování reklamního publika jsou dnes klíčovou přidanou hodnotou pro každého zadavatele. ConceptOOH se tímto krokem řadí mezi technologickou špičku evropského DOOH trhu,“ doplňuje Radek Novák, CEO a majitel skupiny Euronova Group.

Zásadní součástí řešení je důraz na ochranu osobních údajů. Systém neukládá žádné obrazové záznamy, neidentifikuje konkrétní osoby a veškeré zpracování probíhá přímo v zařízení. Do analytických systémů odcházejí výhradně anonymizovaná statistická metadata, což je plně v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Inovace sítě ConceptOOH tak přináší do venkovní reklamy úroveň datové analytiky, která byla dosud doménou online médií. Inzerenti díky tomu získávají hlubší porozumění chování zákazníků v offline prostředí a výrazně lepší nástroj pro plánování i vyhodnocování kampaní.

