Hezké, drahé a olympijské

  • Téma čísla

Ve sportu neznáme kompromisy. Časomíra ukazuje čas na setiny, vzdálenost měříme na milimetry. Buď z toho bude medaile, nebo ne. Vítěz totiž bere všechno, poražený odchází s prázdnou. Marketing se mu v posledních letech začal nápadně podobat — také měří, porovnává, optimalizuje. Všechno musí mít výkon, graf a výsledek.

Olympijský sponzoring do tohoto světa úplně nezapadá. Je pomalý, omezený a drahý. Nedává okamžité odpovědi, nedá se snadno vyhodnotit a často nutí dělat kompromisy. Přesto kolem něj pořád stojí lidé, firmy a značky, které jsou ochotné přijmout, že ne všechno důležité se dá spočítat. Zatímco sportovci se na olympiádě porovnávají výkonem, partnerství se měří něčím jiným: smyslem, důvěryhodností a tím, jestli v daném kontextu obstojí.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 6/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

Ski gates with parallel slalom
