Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Allegro posiluje nabídku elektroniky: T.S.BOHEMIA a.s. zahájila prodej na online tržišti

Jeden z největších českých prodejců elektroniky, společnost T.S.BOHEMIA a.s., vstoupil na platformu Allegro.cz. Partnerství zpřístupňuje zákazníkům online tržiště široké portfolio IT a bílého zboží s garancí rychlého doručení. Spolupráce okamžitě generovala vysoký zájem – jen za první dva týdny od spuštění bylo realizováno přes 1 000 objednávek.

Vstup T.S.BOHEMIA na Allegro.cz představuje důležitý krok v rozšiřování nabídky lokálních prodejců na tržišti. Společnost, která na trhu působí již od roku 1994, přináší na platformu své silné logistické zázemí. Díky propojení skladových kapacit T.S.BOHEMIA s infrastrukturou Allegra získávají zákazníci benefit v podobě extrémně rychlé distribuce zboží, což je v segmentu spotřební elektroniky klíčový rozhodovací faktor. Cílem je nabídnout na jednom místě kompletní sortiment od mobilních telefonů a notebooků až po velké domácí spotřebiče za vysoce konkurenční ceny.

Ačkoliv proces zalistování kompletního portfolia produktů ještě probíhá, dosavadní výsledky potvrzují silnou poptávku po nabídce ověřeného českého prodejce. Během úvodních čtrnácti dnů vyřídila T.S.BOHEMIA přes 1 000 objednávek. Z aktuálních statistik prodejů vyplývá, že největší zájem je o herní konzole, stavebnice a vysavače, které se staly nejprodávanějšími kategoriemi prodejce na platformě Allegro. Dynamika prodejů přitom stále zrychluje. Tento trend naznačuje, že kombinace široké nabídky, promyšlené cenové politiky a rychlého doručení efektivně oslovuje zákaznickou bázi Allegra.

„Díky našim skladovým kapacitám a efektivní logistice jsme připraveni nabídnout zákazníkům Allegro.cz zásadní konkurenční výhodu, a to rychlé doručení do druhého dne,“ uvádí Patrik Prikrt, Technický ředitel T.S.BOHEMIA a.s. „Věříme, že v kombinaci s naší cenovou politikou a šíří sortimentu se staneme preferovanou volbou pro tisíce zákazníků na Allegru. Čísla tento potenciál jasně potvrzují,“ dodává.

Partnerství s T.S.BOHEMIA a.s. zapadá do strategie Allegra posilovat spolupráci s klíčovými lokálními hráči a nabízet zákazníkům co nejširší výběr zboží s garancí kvality a bezpečného nákupu. Zákazníci na profilu prodejce již nyní naleznou tisíce položek napříč kategoriemi a nabídka se každým dnem rozšiřuje.

„Důraz T.S. BOHEMIA a.s. na rychlost doručení a atraktivní ceny skvěle doplňuje naši současnou obchodní strategii a posiluje nabídku v klíčovém segmentu elektroniky. Zákazníci Allegra tak získávají další záruku kvality a rychlého nákupu,“ dodává Antons Nesterovs, Senior Manager, Group Merchant Business Development ze společnosti Allegro.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Kids playing video games on smart phone after school
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ