Allegro posiluje nabídku elektroniky: T.S.BOHEMIA a.s. zahájila prodej na online tržišti

Jeden z největších českých prodejců elektroniky, společnost T.S.BOHEMIA a.s., vstoupil na platformu Allegro.cz. Partnerství zpřístupňuje zákazníkům online tržiště široké portfolio IT a bílého zboží s garancí rychlého doručení. Spolupráce okamžitě generovala vysoký zájem – jen za první dva týdny od spuštění bylo realizováno přes 1 000 objednávek.
Vstup T.S.BOHEMIA na Allegro.cz představuje důležitý krok v rozšiřování nabídky lokálních prodejců na tržišti. Společnost, která na trhu působí již od roku 1994, přináší na platformu své silné logistické zázemí. Díky propojení skladových kapacit T.S.BOHEMIA s infrastrukturou Allegra získávají zákazníci benefit v podobě extrémně rychlé distribuce zboží, což je v segmentu spotřební elektroniky klíčový rozhodovací faktor. Cílem je nabídnout na jednom místě kompletní sortiment od mobilních telefonů a notebooků až po velké domácí spotřebiče za vysoce konkurenční ceny.
Ačkoliv proces zalistování kompletního portfolia produktů ještě probíhá, dosavadní výsledky potvrzují silnou poptávku po nabídce ověřeného českého prodejce. Během úvodních čtrnácti dnů vyřídila T.S.BOHEMIA přes 1 000 objednávek. Z aktuálních statistik prodejů vyplývá, že největší zájem je o herní konzole, stavebnice a vysavače, které se staly nejprodávanějšími kategoriemi prodejce na platformě Allegro. Dynamika prodejů přitom stále zrychluje. Tento trend naznačuje, že kombinace široké nabídky, promyšlené cenové politiky a rychlého doručení efektivně oslovuje zákaznickou bázi Allegra.
„Díky našim skladovým kapacitám a efektivní logistice jsme připraveni nabídnout zákazníkům Allegro.cz zásadní konkurenční výhodu, a to rychlé doručení do druhého dne,“ uvádí Patrik Prikrt, Technický ředitel T.S.BOHEMIA a.s. „Věříme, že v kombinaci s naší cenovou politikou a šíří sortimentu se staneme preferovanou volbou pro tisíce zákazníků na Allegru. Čísla tento potenciál jasně potvrzují,“ dodává.
Partnerství s T.S.BOHEMIA a.s. zapadá do strategie Allegra posilovat spolupráci s klíčovými lokálními hráči a nabízet zákazníkům co nejširší výběr zboží s garancí kvality a bezpečného nákupu. Zákazníci na profilu prodejce již nyní naleznou tisíce položek napříč kategoriemi a nabídka se každým dnem rozšiřuje.
„Důraz T.S. BOHEMIA a.s. na rychlost doručení a atraktivní ceny skvěle doplňuje naši současnou obchodní strategii a posiluje nabídku v klíčovém segmentu elektroniky. Zákazníci Allegra tak získávají další záruku kvality a rychlého nákupu,“ dodává Antons Nesterovs, Senior Manager, Group Merchant Business Development ze společnosti Allegro.