Do VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, držitelka řady mezinárodních ocenění

Do role Executive Creative Director ve VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, zkušená kreativní profesionálka s více než dvacetiletou praxí v globálních agenturních sítích.

Ve své kariéře působila v McCann Worldgroup, Ogilvy, JWT a Wunderman Thompson. Její práce získala přes 80 mezinárodních ocenění a dlouhodobě se podílí na projektech, které přesahují rámec klasické reklamy.

Naposledy působila v New Yorku jako EVP a ECD v McCann Worldgroup, kde vedla týmy pro značky Reckitt, Sanofi, L’Oréal nebo LEGO a podílela se také na tvorbě kreativních řešení při získávání nového byznysu.

Její práce často přesahuje tradiční reklamní formáty a vstupuje do širší kulturní debaty. Mezi její výrazné projekty patří například kampaň „About Ducking Time“ pro značku Durex, „I Touch Myself Project“ se Serenou Williams, který zasáhl více než miliardu lidí, nebo projekt Subway Live Feed, globální iniciativa využívající data ze 40 tisíc zařízení v 60 zemích, která pomohla zajistit jídlo pro miliony lidí v nouzi.

Sinead Roarty se ve VML Czechia připojuje ke kreativnímu týmu pod vedením Chief Creative Officera Jakea Barrowa. Součástí týmu jsou také Karla Calheiros a Wanslez Quaresma, kteří byli nedávno povýšeni do role Creative Directors a stáli za kampaní KitKat oceněnou Grand Prix v Cannes. V čele agentury VML Czechia stojí CEO Iva Welker.

„Jsem nadšená, že se mohu připojit k Jakeovi, Ivě a všem talentovaným lidem ve VML v Praze. Grand Prix z Cannes z loňského roku sice zvyšuje tlak, tedy vlastně spíš nadšení, ale beru to jako velkou příležitost. Před svým působením v New Yorku jsem strávila mnoho let v Ogilvy, JWT a Wunderman Thompson, takže je to pro mě v mnoha ohledech návrat domů do rodiny WPP,“ říká Sinead Roarty.

„Jsme rádi, že si Sinead pro svou další profesní kapitolu vybrala právě VML Czechia. Spolu s Wanslezem a Karlou posílí naše směřování ke kreativitě světové úrovně, kterou chceme dlouhodobě přinášet našim klientům,“ říká Jake Barrow, Chief Creative Officer VML Czechia, který stejně jako Sinead pochází z Austrálie.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

