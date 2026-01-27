Skupina Wienerberger si na strategickou komunikaci vybrala Loosers

Agentura vyhrála v rozsáhlém výběrovém řízení a nově se stará o strategii a kreativu celé skupiny Wienerberger a jeho šesti značek Porotherm, Tondach, Semmelrock, Terca, Penter a Pipelife. Úkolem Loosers bude posilovat vnímání Wienerbergeru nejen jako výrobce materiálu na stavbu, ale zejména jako dodavatele komplexních, inovativních a udržitelných stavebních řešení.
„Cílem tendru bylo nalezení strategického a kreativního partnera, který bude do spolupráce přinášet přesah v podobě orientace na reklamním trhu, ale i trhu stavebních materiálů a pomůže nám identifikovat nové příležitosti pro efektivní komunikaci s cílovými skupinami jednotlivých produktových značek a Wienerberger Česká republika,“ říká ředitel marketingu & CX Jan Minář. „Loosers jsme si vybrali pro jejich nasazení, které předvedli, práci s výzkumy, strategické uvažování, zkušenosti a úroveň výstupů, které nám přinesli,“ dodává.
Loosers se ke spolupráci se značkami z oboru stavebnictví podle agentury vrací po dlouhých letech. „Obor stavebnictví poskytuje v komunikaci velké množství příležitostí a našim cílem je v případě spolupráce se skupinou Wienerberger proměnit je v marketingové a obchodní úspěchy. Přispět k růstu jednotlivých značek, ale také posilovat synergický efekt, který se v případě Wienerbergeru nabízí,“ říká k nastavení spolupráce s novým klientem kreativní ředitelka Loosers Iva Bízová. „Těší nás, že můžeme rozvíjet komunikaci na mnoha úrovních. Nejen v rovině B2C a B2B, ale také v podobě koncepční spolupráce se školami na všech úrovních vzdělávání nebo v hledáním nových a efektivních komunikačních kanálů,“ dodává.
Wienerberger bude s Loosers pokračovat v rebrandingu a rozvíjet strategický positioning Stavte pořádně, který reaguje na nešvary současného stavebnictví a často nedostatečnou kvalitu materiálů i provedení. Wienerberger se profiluje jako společnost, která prosazuje, aby se stavby realizovaly pořádně, z kvalitních a dlouhodobě udržitelných materiálů. „Společně budeme dál posouvat a rozvíjet nastavený positioning našich značek a dokazovat, že v kvalitě materiálů i v komunikaci patříme k leaderům oboru. V nové komunikaci ukazujeme, že Wienerberger stojí za každým pořádným domem – ať už jde o stavbu rodinného domu, bytový dům, infrastrukturní stavbu nebo rekonstrukci historické památky,“ komentuje nové vizuály a další marketingové směřování značek Jan Minář.