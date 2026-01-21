Sazka je nyní Allwyn. Největší česká loterijní společnost vstupuje do nové éry zábavy

Největší a nejstarší loterijní společnost v Česku ode dneška vystupuje pod novým názvem Allwyn Česko a.s. Změna názvu navazuje na dlouhodobý vývoj firmy a její propojení s mezinárodní skupinou Allwyn. Pro zákazníky přitom platí to nejdůležitější: loterie a hry pokračují beze změny. Sportka, Eurojackpot, Extra renta, stírací losy i další produkty také zůstávají součástí nabídky.
Nová značka Allwyn zároveň podle společnosti otevírá prostor pro modernější zábavu, rychlejší inovace a nové možnosti výher – už na podzim se na českém trhu představil například Allwyn Joker a další novinky mají následovat.
Změna Sazky na Allwyn je podle společnosti přirozeným vyústěním dlouhodobého vývoje značky. Allwyn vyrostl právě z české Sazky a dnes patří mezi nejvýznamnější loterijní a zábavní skupiny na světě. Přijetí jednotného názvu je zároveň příležitostí značku zmodernizovat, oslovit nové zákazníky a posílit roli společnosti jako moderní zábavní firmy, která se opírá o loterie, ale zároveň reflektuje aktuální trendy v oblasti zábavy, včetně digitálních herních zážitků.
Už na podzim loňského roku Sazka odstartovala příběh nového brandu kampaní „Sazka je součást Allwyn“, která představila Allwyn českému publiku a zároveň uvedla Allwyn Joker jako první potvrzení toho, že Allwyn přináší zákazníkům víc.
„Rebranding Sazky na Allwyn je pro nás mnohem víc než jen změna jména a loga. Je to moment, kdy jasně říkáme, jakou značku chceme v Česku budovat – značku budoucnosti, která stojí na důvěře a tradici, ale zároveň přináší modernější zábavu, rychlejší inovace a nové šance na výhru. Allwyn vyrostl ze Sazky, nese v sobě její příběh, a posouvá ho dál. Naším cílem je, aby se Allwyn stal v očích lidí nejdůvěryhodnější, nejoblíbenější a nejzábavnější herní značkou v Česku,“ říká David Schenk, Chief Marketing Officer ve společnosti Allwyn Česko.
Nová značka, nové možnosti, stejná jistota
Změna názvu se promítá do digitálního a vizuálního prostředí společnosti. Dosavadní web Sazka.cz se mění na Allwyn.cz, kde zákazníci najdou své oblíbené produkty i služby. Věrnostní program Sazka Klub se mění na Allwyn Klub. Mobilní aplikace zůstávají nadále k dispozici; v souvislosti s rebrandingem dochází k jejich aktualizacím a přejmenování vybraných aplikací tak, aby odpovídaly nové identitě, ze Sazka Online je Allwyn Online. Prodejní místa, kterých je více jak 8 000, dostanou moderní a sjednocenou podobu prezentace ve stylu nové značky. Zmizí Sazka koule a nahradí ji nový symbol – čočka Allwyn.
Nová éra se promítá do vizuálního stylu. Allwyn si v Česku ponechává žlutou barvu, která je pro zdejší zákazníky silně rozpoznatelná a doplňuje ji odstíny tyrkysové. Vizuální identita pracuje s motivem čoček, které umožňují hru s barvami, zvýrazňují emoce a symbolicky přibližují momenty radosti, překvapení a výhry.
Rebranding podpoří kampaně a produktové novinky
Rebranding podpoří silná kampaň Sazka je nyní Allwyn, která startuje ve středu 21. ledna a poběží do 1. března napříč všemi klíčovými mediatypy, a to v televizi, v onlinu a na sociálních sítích, v OOH včetně tunelů metra a v tisku. Komunikace je zaměřena na potvrzení změny a vysvětlení nástupnictví značky. TV spot pracuje se zmíněnou žlutou a tyrkysovou barvou, ve které poletující čočky zvýrazňují klíčové prvky komunikace a oslavují radost z výhry, zatímco nové logo Allwyn všechny tyto příběhy spojuje pod jednu značku.
Tuto úvodní image kampaň brzy rozšíří další komunikace. Vyzdvihne podstatu značky, a tou je šance splnit si své sny a přání. Kampaň půjde do regionů, osloví veřejnost napříč Českem a propojí lidi se značkou.
Během roku bude Allwyn uvádět řadu novinek, které mají oslovit jak stávající, tak nové cílové skupiny včetně mladšího publika, pro které si připravil nový typ her se zábavnou gamifikací. Produktová komunikace bude ukotvovat sdělení, že Allwyn znamená novou éru zábavy, která přináší víc. Více napětí, více zábavy a více výher.
Přejmenování na Allwyn znamená ještě těsnější propojení s mezinárodní skupinou Allwyn a jejími technologiemi, inovacemi a know-how. Společnost tak může rychleji uvádět nové produkty, herní koncepty i soutěže a rozvíjet moderní formy zábavy, které kombinují jednoduchost, napětí a atraktivní herní zážitek. Zároveň ale vše v bezpečných mezích s důrazem na zodpovědné hraní. Pevnou součástí zůstává podpora českého sportu a parasportu, Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, a řady komunitních aktivit s pozitivním dopadem na společnost.