PEPR Consulting zvítězil v tendru na PR agenturu společnosti Albert

Agentura PEPR Consulting zvítězila ve výběrovém řízení na PR agenturu pro společnost Albert. Nově bude spolupracovat s interním týmem Albertu na korporátní i produktové komunikaci, stejně jako komunikaci udržitelných a CSR projektů na českém trhu. Vítěz byl vybrán na základě uzavřeného výběrového řízení, do kterého bylo přizváno celkem šestnáct agentur.
Ve spolupráci s PEPR Consulting posílí Albert komunikaci klíčových témat, jako je odpovědné podnikání, boj proti plýtvání potravinami inovace či podpora komunit prostřednictvím Nadačního fondu Albert.
„Těšíme se na spolupráci a na to, že PEPR Consulting posílí náš profil v médiích. Albert podporuje zdravé stravování, přináší inovace, které zlepšují nákupní zážitek, využívá umělou inteligenci a dlouhodobě se věnujeme také komunitním aktivitám skrze Nadační fond Albert. Budeme rádi, pokud právě tyto oblasti bude veřejnost vnímat prostřednictvím naší mediální komunikace,“ říká Jiří Mareček, Director Public Affairs, Communications & Sustainability společnosti Albert.
„Možnost spolupráce s leaderem českého retailu je pro nás skvělá příležitost, jak naplno využít zkušeností našeho týmu s komunikací v FMCG, potravinářství a zemědělství, tedy v oblastech, ve kterých se dlouhodobě profilujeme,” říká ředitel agentury Petr Engliš. Mezi klienty PEPR Consulting patří mimo jiné nadnárodní koncern Unilever, skupina BOHEMIA SEKT, Jacobs Douwe Egberts a vybrané oborové organizace jako Vinařská unie nebo Svaz ekologických zemědělců PRO BIO.