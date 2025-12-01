Židovské muzeum v Praze představuje novou vizuální identitu

Prvním dárkem ke 120. výročí založení Židovského muzea v Praze je nová vizuální identita a logo z dílny Klára Kvízová Graphics, již instituce začíná postupně implementovat. Koncept vzešel z designérské soutěže pořádané ve spolupráci s organizací Czechdesign.
Nová vizuální identita je inspirována duchovní atmosférou, barevností a architektonickým tvaroslovím lokality a objektů, v nichž Židovské muzeum v Praze působí.
„Židovské muzeum v Praze v příštím roce oslaví 120 let od svého založení na troskách bývalého pražského ghetta. Z instituce určené k uchování liturgických památek z asanovaných synagog a modliteben a později shromážděného majetku perzekuovaných českých a moravských Židů se během času stala otevřená kulturní a vzdělávací instituce nabízející prostor pro mezikulturní dialog. A právě tuto proměnu chceme vyjádřit novou vizuální identitou,“ říká Pavla Niklová, ředitelka muzea.
Vítězný návrh studia Klára Kvízová Graphics vzešel z otevřené soutěže pořádané ve spolupráci s Czechdesign. Na otevřenou výzvu se přihlásilo 39 grafiků a studií, ke zpracování soutěžního zadání pak zadavatel pozval pět studií: Grid 931, Klára Kvízová Graphics, Little Greta, Symbiont a This is Martins.
Porota, složená ze tří odborníků (Markéta Steinert, Markéta Steinert Studio, Roman Černohous, Typodesign a Tomáš Kostkan, Anfas) a dvou členů ŽMP (Pavla Niklová, Martina Kemrová), nakonec rozhodla ve prospěch Klára Kvízová Graphics.
„Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, každý ze soutěžících přistupoval k zadání originálním způsobem a zároveň s respektem k danému tématu a obsahu,“ komentuje Niklová a uzavírá: „Vítězný návrh nás zaujal svou variabilitou a jednoduchostí. Věříme, že moderní vizuální styl pomůže Židovské muzeum v Praze lépe zviditelnit i mezi cílovými skupinami, které nás dosud míjely.“